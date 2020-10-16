Два года колонии — приговор велосипедисту, которого обвиняли в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел

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Сегодня суд Центрального района г. Минска рассмотрел уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия». Информация об этом уголовном деле опубликована пресс-службой Минского городского суда.

Что известно об осужденном: ранее он судим не был. 7 августа в Минске этот человек ехал на велосипеде, нарушая Правила дорожного движения.

«Управляя принадлежащим ему велосипедом, не оборудованным зеркалом заднего вида и звуковым сигналом, в ответ на законные требования сотрудника остановиться в связи с нарушением п. 200 Правил дорожного движения, выразившимся в управлении велосипедом без зеркала заднего вида и звукового сигнала, не отреагировал, объехал сотрудника и продолжил движение вперед, пытаясь скрыться», — говорится в сообщении пресс-службы Минского городского суда.

П. 200 ПДД: «Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета».

Велосипедиста остановили.

«В ходе его административного задержания сотрудниками упирался, пытался вырваться, боролся с потерпевшими, хватал их руками за форменное обмундирование и различные части тела, нанес не менее одного удара рукой по голове потерпевшего Ш., в результате чего причинил потерпевшему телесные повреждения, которые относятся к категории телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, а также нанес потерпевшему Ш. побои и причинил физическую боль; нанес не менее одного удара рукой по голове потерпевшего М., хватал руками за шею и сдавливал руками шею последнего, в результате чего причинил потерпевшему М. телесное повреждение, которое относится к категории телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, а также нанес потерпевшему М. побои и причинил физическую боль; пытался нанести каждому потерпевшему не менее двух ударов руками по различным частям тела, от которых последние увернулись, разорвал руками надетые на потерпевшем М. форменную рубашку с коротким рукавом и брюки», — такова официальная информация о происшествии.

Таким образом, обвиняемому вменялось активное противодействие осуществлению сотрудниками органов внутренних дел обязанностей по охране общественного порядка, а также применение насилия в отношении сотрудников.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия, и на основании ч. 2 ст. 363 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы Минского городского суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.