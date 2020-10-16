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iPad Air оказался быстрее iPhone 12 с таким же чипом A14

16.10.2020 18:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

iPad Air 4 набрал 660 тысяч очков. Производительность процессора оценена в 183,8 тысячи баллов, а графического модуля — в 261,9 тысячи баллов.

При этом iPhone 12 получил 564 899 баллов за общий тест, а также 167,8 тысячи за тест на производительность процессора — это на 9,5% меньше, чем iPad Air. Графический ускоритель набрал 201 тысячу баллов — на 30% меньше по сравнению с планшетом.

У обоих устройств 4 ГБ оперативной памяти, они работали на iOS 14.

Предположительно, разница в мощности связана с оптимизацией A14 Bionic под конкретные устройства: у планшета больше емкость аккумулятора и площадь рассеивания тепла по корпусу — в таких условиях получилось сделать его более производительным.

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