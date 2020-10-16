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iPad Air оказался быстрее iPhone 12 с таким же чипом A14
Источник материала: Onliner
iPad Air 4 набрал 660 тысяч очков. Производительность процессора оценена в 183,8 тысячи баллов, а графического модуля — в 261,9 тысячи баллов.
При этом iPhone 12 получил 564 899 баллов за общий тест, а также 167,8 тысячи за тест на производительность процессора — это на 9,5% меньше, чем iPad Air. Графический ускоритель набрал 201 тысячу баллов — на 30% меньше по сравнению с планшетом.
У обоих устройств 4 ГБ оперативной памяти, они работали на iOS 14.
Предположительно, разница в мощности связана с оптимизацией A14 Bionic под конкретные устройства: у планшета больше емкость аккумулятора и площадь рассеивания тепла по корпусу — в таких условиях получилось сделать его более производительным.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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