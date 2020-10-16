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Представлены новые пожарные аэродромные автомобили Ziegler с рекордной динамикой

16.10.2020 18:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Немецкий производитель пожарной спецтехники — компания Ziegler (та самая, что произвела насосы для водометов Predator) — представляет новое поколение пожарных машин для аэропортов, которые получили беспрецедентные показатели по динамике разгона, а также самый мощный двигатель на рынке.

Новое семейство обозначается буквой Z. Модели Z4 и Z6 получили двигатели мощностью 770 л. с., а Z8 — ни много ни мало 1540 л. с. С ними агрегатируется бесступенчатая трансмиссия, которая позволяет машинам разгоняться от 0 до 80 км/ч менее чем за 28 с.

Новая кабина для боевого расчета Z-Cab AiR спроектирована в соответствии с новейшими требованиями к эргономике. Внутренняя высота составляет 180 см, что близко ко многим «дальнобойным» тягачам. Добавьте к этому полученную благодаря увеличенной площади остекления прекрасную обзорность и уникальное сочетание характеристик для кабины пожарного грузовика.

Представлены новые пожарные аэродромные автомобили Ziegler с рекордной динамикой

Включить подачу огнетушащих средств можно в любом режиме движения и на любой скорости. В этом, помимо скорости, и заключается главное отличие аэродромных пожарных машин от обычных.

Представлены новые пожарные аэродромные автомобили Ziegler с рекордной динамикой

Стоит такая техника баснословных денег, но на авиационной безопасности лучшие аэропорты мира не экономят.

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