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Ежедневные заторы на проспекте Дзержинского: ремонтные работы продолжаются

16.10.2020 18:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Затруднения для движения транспорта по проспектам и улицам — это, разумеется, большая проблема для большого города. Причины бывают самые разные, в том числе ремонт, который зачастую быстро не заканчивается. Не так легко припомнить, когда начались работы на площади Богушевича и прилегающих улицах и проспекте Дзержинского. Когда бы ни начались, а конца им пока не видно.

Движение на площади Богушевича уже открывали, затем снова возобновились ремонтные работы. Ремонтировать, правда, обещали по ночам, не перекрывая движение полностью.

«Сегодня у нас достаточно ресурсов, чтобы проводить строительные или ремонтные работы на главных магистралях города, не доставляя лишних неудобств участникам дорожного движения, — говорил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. — Останавливать город по причине ремонта никто не будет. Все работы должны проводиться ночью».

Ежедневные заторы на проспекте Дзержинского: ремонтные работы продолжаются

Несмотря на то, что большой объем работ уже завершен, местами, в частности на проспекте Дзержинского, ремонт продолжается. Как следствие, для движения доступны не все полосы, отсюда — пробки, которые возникают здесь практически ежедневно, причем дважды в день: в утренний и вечерний часы пик.

То есть не обязательно на некоторое время перекрыть дорогу, чтобы создать проблемы автомобилистам. Достаточно фоновых и на первый взгляд не столь очевидных препятствий. Ну что такого сейчас происходит на проспекте Дзержинского. На коротком участке для движения доступны не все полосы. И этого изо дня в день оказывается достаточно для образования существенных заторов. Даже если нет дополнительных факторов в виде дорожно-транспортных происшествий и чего-нибудь еще.








Ежедневные заторы на проспекте Дзержинского: ремонтные работы продолжаются

Вопрос еще и в том, исчезнут ли все проблемы с этих дорог после того, как все работы будут завершены. На площади Богушевича теперь круг, подобный тому, что организован на площади Бангалор, но транспортный поток с широкого проспекта Дзержинского, движущийся со стороны спальных микрорайонов и, в частности, Малиновки, все так же будет стараться втиснуться в не самые широкие, но очень оживленные улицы в центре города: Немигу и Клары Цеткин.

Любопытно также посмотреть, скажется ли на общей дорожной ситуации открытие третьей ветки метрополитена. Многие ли водители предпочтут воспользоваться общественным транспортом, или комфорт личного авто пока не подвергается никаким сомнениям, какие бы трудности на дороге ни приходилось преодолевать?

Ежедневные заторы на проспекте Дзержинского: ремонтные работы продолжаются
Ежедневные заторы на проспекте Дзержинского: ремонтные работы продолжаются








Ежедневные заторы на проспекте Дзержинского: ремонтные работы продолжаются

 
 
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Затруднения для движения транспорта по проспектам и улицам — это, разумеется, большая проблема для большого города. Причины бывают самые разные, в том числе...
 
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