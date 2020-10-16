Промпроизводство в Беларуси в сентябре 2020 года выросло на 1,0%

Источник материала: АФН

За 9 месяцев 2020 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 83,092 млрд. рублей и снизился на 1,8% к аналогичному уровню прошлого года.

В сентябре объем промпроизводства составил 10,288 млрд. рублей и вырос на 1,0% по отношению к сентябрю текущего года и на 1,4% к сентябрю 2019 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» падение производства за 9 месяцев составило 1,8%, в «Обрабатывающей промышленности» – 1,6%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 3,9%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» рост составил 0,3%.

Объем промпроизводства изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности за 9 месяцев вырос на 16,1%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 11,6%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,8%, транспортных средств и оборудования – на 1,1%.

Запасы готовой продукции на 1 октября 2020 года составили 5,057 млрд. рублей, что составляет 68,5% к среднемесячному объему промышленного производства. За август-сентябрь складские запасы сократились на 246 млн. рублей.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,6%.