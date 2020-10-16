|
"Человек чести и патриот". Шахтер Антон Демков публично присоединился к забастовке
Источник материала: Партизан
Стачком ОАО “Беларуськалий” сообщает о том, что аппаратчик гранулирования 5-го разряда Антон Демков накануне публично отказался принимать сменное задание и объявил о присоединении к стачке.
Антон работает в цехе по производству комплексных удобрений. У него трое малолетних детей, супруга — в декретном отпуске по уходу за ребенком, которому еще нет двух лет.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стачком ОАО “Беларуськалий” сообщает о том, что аппаратчик гранулирования 5-го разряда Антон Демков накануне публично отказался принимать сменное задание и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)