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"Человек чести и патриот". Шахтер Антон Демков публично присоединился к забастовке

16.10.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стачком ОАО “Беларуськалий” сообщает о том, что аппаратчик гранулирования 5-го разряда Антон Демков накануне публично отказался принимать сменное задание и объявил о присоединении к стачке.

"Человек чести и патриот". Шахтер Антон Демков публично присоединился к забастовке
Антон работает в цехе по производству комплексных удобрений. У него трое малолетних детей, супруга — в декретном отпуске по уходу за ребенком, которому еще нет двух лет.



В сообщении стачкома "Беларуськалия" приводятся слова одного из коллег Демкова: “Человек чести и патриот. Он ведет в цеху технологический процесс, обслуживает оборудование, контактирует каждую смену с аммиаком, работает в условиях большого шума и вибрации”.
 
 
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Стачком ОАО “Беларуськалий” сообщает о том, что аппаратчик гранулирования 5-го разряда Антон Демков накануне публично отказался принимать сменное задание и...
 
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