Названа дата выхода в продажу новых флагманов Samsung

Источник материала: Tut.by

Samsung ускорит сроки выхода в продажу новых флагманских смартфонов серии Galaxy S21. Об этом со ссылкой на информацию от источников в Корее пишет издание PhoneArena .



На фото Galaxy S20

Презентация линейки Galaxy S21 якобы состоится в январе 2021 года, а старт продаж намечен на 5 февраля (то есть в пятницу). О подобном, правда без точных дат, сообщает и ресурс SamMobile. Там же добавляют: компания покажет три аппарата — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Их сборка может начаться уже в декабре этого года.

Для примера: презентация нынешних Galaxy S20 состоялась в феврале 2020 года, а в магазины девайсы поступили в первой половине марта. О причинах подобного форсирования сроков точно ничего не говорится.

Но есть теория: в Samsung хотят извлечь максимальную выгоду из сложной ситуации Huawei, которой приходится справляться с проблемами из-за санкций со стороны США. Кроме того, из-за более поздних сроков выхода iPhone 12 и iPhone 12 Pro эти устройства могут перетянуть интерес покупателей на себя даже в начале следующего года.

Также известны предполагаемые цвета корпусов будущих Galaxy S21. Так, смартфоны будут доступны в белом, сером, розовом, фиолетовом и серебристом. Также представят наушники Galaxy Buds 2 — их якобы окрасят в черный, серебристый и фиолетовый. А еще эта гарнитура может стать водонепроницаемой.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Samsung: