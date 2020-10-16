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Белорусам приходят сообщения о «компенсации пострадавшим с 9 августа». Очевидно, это мошенничество
Источник материала: Tut.by
Читатели начали присылать в редакцию скриншоты сообщений, которые приходят им в вайбере. Речь в них идет о том, что каждый пострадавший во время акций белорус якобы имеет право на компенсацию от Верховного европейского суда. Очевидно, речь идет о мошенничестве: инстанции с названием «Верховный европейский суд» не существует, а решение о каких-либо адресных компенсациях для пострадавших белорусов в Европе не принимали.
— Такое сообщение сегодня получил. По ссылкам не переходил, — сообщил один из читателей, приславших скриншоты в редакцию.
В тексте сообщения, полученного в вайбере, говорится о том, что каждый пострадавший с 9 августа в Беларуси имеет право на защиту Европейского комитета по правам человека. Автор сообщения при этом ссылается на некие номера протоколов и статей конвенции. Возмещение ущерба якобы получили 837 человек, а размер компенсации определяет суд.
При этом наш читатель обратил внимание на то, что в профиле отправителя сообщения указан телефонный номер, который начинается на +7 (код России). Если набрать этот номер в поиске, можно обнаружить, что он зарегистрирован в Тверской области.
Напоминаем, что не стоит переходить по незнакомым ссылкам, особенно полученных от незнакомых вам отправителей, вводить там данные своей карточки, а также сообщать кому-либо эти данные.
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Телефон, с которого рассылаются такие сообщения, зарегистрирован в России.
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