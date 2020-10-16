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Эксперт о том, какая сейчас ситуация с кредитами и вкладами и к чему готовиться в ближайшее время
Источник материала: Tut.by
В августе и сентябре белорусы
«Отток продолжится, но не такими темпами». Что будет происходить с депозитами
По данным Нацбанка, за последние два месяца белорусы
— Из этого можно сделать вывод, что на фоне политической напряженности наблюдается повышение негативных ожиданий. Это стимулирует население забирать вклады в иностранной валюте. В сентябре отток по сравнению с августом уменьшился, но речь все равно идет о больших суммах, — комментирует заместитель административного директора по развитию исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина. — Если говорить о рублевых вкладах, то на их динамику помимо тех же причин влияют еще и инфляционные и девальвационные ожидания. При этом валюту активно снимали и в августе, и в сентябре, в то время как по рублевым депозитам в общей сумме (по депозитам и счетам. — Прим. ред.) в сентябре был даже небольшой прирост. Действительно, рост спроса на иностранную валюту в августе из-за усиления курсовой волатильности спровоцировал отрицательную динамику по рублевым вкладам.
По мнению эксперта, в сентябре ситуация на рынке рублевых депозитов стабилизировалась в том числе из-за того, что банки начали повышать ставки по краткосрочным вкладам в рублях.
— С учетом оттока рублевых вкладов в августе и ужесточения денежно-кредитной политики Нацбанка коммерческие банки в сентябре и первой половине октября предприняли меры по привлечению краткосрочных ресурсов во вклады за счет повышения ставок по рублевым депозитам. Можно предположить, что в результате некоторые граждане снимали средства, а некоторые согласны были открыть депозит на 1−3 месяца под более высокую ставку. На положительную динамику рублевых вкладов повлиял также рост переводных депозитов, — поясняет Анастасия Лузгина.
По валюте ситуация противоположная, говорит эксперт: ставки по краткосрочным вкладам ниже, чем по долгосрочным.
— Из-за нестабильности ситуации люди не согласны вкладывать деньги на длинные сроки. По коротким депозитам в валюте ставка может составлять всего 1,25% годовых, а еще минус подоходный налог. В такой ситуации многие предпочитают просто хранить деньги дома, поэтому мы и наблюдаем такую динамику. Конечно, данная тенденция негативно сказывается на банках, но многое зависит от того, сколько она будет длиться, а также от ситуации в конкретных банках. Стоит учитывать, что несколько лет назад Нацбанк ввел безотзывные депозиты, что позволяет сдерживать их отток. Он происходит не молниеносно, а постепенно, появляется пространство для корректировки и реагирования. На мой взгляд, отток валютных депозитов в ближайшие месяцы может продолжиться, но будет происходить не такими высокими темпами.
«Ограниченность сохранится». Будут ли банки кредитовать в прежнем объеме
В последние месяцы многие банки сокращали кредитование, вводили ограничения по картам рассрочки. Эту ситуацию Анастасия Лузгина называет «ужесточением монетарной политики Нацбанка, направленной на стабилизацию валютного и денежного рынков».
— В конце августа — начале сентября мы наблюдали резкий рост ставок на межбанковском рынке из-за
Анастасия Лузгина говорит, что все эти изменения объясняют повышение ставок по краткосрочным кредитам для физлиц. Если же говорить о долгосрочном кредитовании населения, то в сентябре был период, когда практически все банки остановили эти программы.
— В первую очередь речь идет о программах на жилье. Но сейчас банки снова начинают потихоньку открывать такие предложения. В основном это программы с застройщиками, тем не менее кредитование начинает восстанавливаться. Судя по текущим предложениям, ставки по долгосрочным кредитам практически не претерпели изменений. То есть рынок есть, но он работает в ограниченном объеме.
Недавно Нацбанк объявил, что продлевает на три месяца ограничение по кредитам овернайт для банков.
— Это означает сохранение более жесткой денежно-кредитной политики, поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим какой-то серьезный рост кредитования населения. Ограниченность предложения со стороны банков сохранится, — подытоживает Анастасия Лузгина.
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