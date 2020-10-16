Эксперт о том, какая сейчас ситуация с кредитами и вкладами и к чему готовиться в ближайшее время

Источник материала: Tut.by

В августе и сентябре белорусы сняли с валютных депозитов и счетов больше миллиарда долларов. При этом ставки по рублевым вкладам продолжают расти: некоторые банки поднимают их сразу на 9 процентных пунктов. Неспокойная ситуация и на кредитном рынке: многие банки урезают программы потребительского кредитования (если и возвращают , то с подскочившими ставками), а от жилищного кредитования отказываются вовсе. FINANCE.TUT.BY попросил эксперта прокомментировать, что сейчас происходит с вкладами и кредитами, и предположить, что будет дальше.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Отток продолжится, но не такими темпами». Что будет происходить с депозитами

По данным Нацбанка, за последние два месяца белорусы сняли с валютных счетов чуть больше 1 миллиарда долларов. Речь идет как о долгосрочных вкладах, так и о переводных депозитах (к ним относятся остатки на расчетных и текущих счетах).

— Из этого можно сделать вывод, что на фоне политической напряженности наблюдается повышение негативных ожиданий. Это стимулирует население забирать вклады в иностранной валюте. В сентябре отток по сравнению с августом уменьшился, но речь все равно идет о больших суммах, — комментирует заместитель административного директора по развитию исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина. — Если говорить о рублевых вкладах, то на их динамику помимо тех же причин влияют еще и инфляционные и девальвационные ожидания. При этом валюту активно снимали и в августе, и в сентябре, в то время как по рублевым депозитам в общей сумме (по депозитам и счетам. — Прим. ред.) в сентябре был даже небольшой прирост. Действительно, рост спроса на иностранную валюту в августе из-за усиления курсовой волатильности спровоцировал отрицательную динамику по рублевым вкладам.

По мнению эксперта, в сентябре ситуация на рынке рублевых депозитов стабилизировалась в том числе из-за того, что банки начали повышать ставки по краткосрочным вкладам в рублях.

— С учетом оттока рублевых вкладов в августе и ужесточения денежно-кредитной политики Нацбанка коммерческие банки в сентябре и первой половине октября предприняли меры по привлечению краткосрочных ресурсов во вклады за счет повышения ставок по рублевым депозитам. Можно предположить, что в результате некоторые граждане снимали средства, а некоторые согласны были открыть депозит на 1−3 месяца под более высокую ставку. На положительную динамику рублевых вкладов повлиял также рост переводных депозитов, — поясняет Анастасия Лузгина.

По валюте ситуация противоположная, говорит эксперт: ставки по краткосрочным вкладам ниже, чем по долгосрочным.

— Из-за нестабильности ситуации люди не согласны вкладывать деньги на длинные сроки. По коротким депозитам в валюте ставка может составлять всего 1,25% годовых, а еще минус подоходный налог. В такой ситуации многие предпочитают просто хранить деньги дома, поэтому мы и наблюдаем такую динамику. Конечно, данная тенденция негативно сказывается на банках, но многое зависит от того, сколько она будет длиться, а также от ситуации в конкретных банках. Стоит учитывать, что несколько лет назад Нацбанк ввел безотзывные депозиты, что позволяет сдерживать их отток. Он происходит не молниеносно, а постепенно, появляется пространство для корректировки и реагирования. На мой взгляд, отток валютных депозитов в ближайшие месяцы может продолжиться, но будет происходить не такими высокими темпами.

«Ограниченность сохранится». Будут ли банки кредитовать в прежнем объеме

В последние месяцы многие банки сокращали кредитование, вводили ограничения по картам рассрочки. Эту ситуацию Анастасия Лузгина называет «ужесточением монетарной политики Нацбанка, направленной на стабилизацию валютного и денежного рынков».

— В конце августа — начале сентября мы наблюдали резкий рост ставок на межбанковском рынке из-за приостановления Нацбанком постоянно доступных операций поддержания ликвидности, — объясняет Анастасия Лузгина. — После адаптационного периода во второй половине сентября ставки на межбанке по кредитам стали снижаться. На сегодняшний день они выше тех, что были весной, но не в разы. Рынок приспособился к работе по перераспределению краткосрочной ликвидности в новых условиях. Несмотря на то, что Нацбанк приостановил предоставление кредитов овернайт, он не отменил поддержку банков полностью. Периодически проводятся аукционные операции: сначала достаточно часто, теперь — реже, потому что в этом нет необходимости. Кроме того, банки стали повышать ставки по краткосрочным депозитам, что способствует привлечению краткосрочных рублевых средств. Так что если банкам нужны ресурсы на короткий срок, они могут привлечь их, хотя и по более высоким ставкам.

Анастасия Лузгина говорит, что все эти изменения объясняют повышение ставок по краткосрочным кредитам для физлиц. Если же говорить о долгосрочном кредитовании населения, то в сентябре был период, когда практически все банки остановили эти программы.

— В первую очередь речь идет о программах на жилье. Но сейчас банки снова начинают потихоньку открывать такие предложения. В основном это программы с застройщиками, тем не менее кредитование начинает восстанавливаться. Судя по текущим предложениям, ставки по долгосрочным кредитам практически не претерпели изменений. То есть рынок есть, но он работает в ограниченном объеме.

Недавно Нацбанк объявил, что продлевает на три месяца ограничение по кредитам овернайт для банков.

— Это означает сохранение более жесткой денежно-кредитной политики, поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим какой-то серьезный рост кредитования населения. Ограниченность предложения со стороны банков сохранится, — подытоживает Анастасия Лузгина.