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Белавиа увеличила число рейсов в Москву. Цены стартуют от 164 рублей
Источник материала: Myfin
Прямые рейсы между столицами Беларуси и России запланированы по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути — 1 час 20 минут (вылет из Минска в 12:35, а из Москвы - в 14:45).
Что в итоге?
Myfin.by посмотрел цены на билеты на сайте белорусского авиаперевозчика. Так, например, после 17:00 16 октября были еще доступны билеты на рейс в понедельник, 19 октября, в Москву, по цене 164,06 (эконом) и 973,06 (бизнес-класс) белорусского рубля. На пятницу, 23 октября, в варианте «эконом» можно было купить билет за 292,06 рубля, а на понедельник, 26 октября — за 458,06 рубля.
А из Москвы в Минск, например, на пятницу, 23 октября, были еще билеты стоимостью 172,21 белорусского рубля (эконом), а в бизнес-классе — 960,21. На рейсы в другие дни были также билеты в варианте «эконом» стоимостью 279, 21 и 445,21 рубля.
Как сообщалось
ранее, Белавия в конце сентября
Источник: Myfin.by
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Белавиа с 19 октября увеличит количество рейсов из Минска в Москву (с прибытием в аэропорт Домодедово) до трех в неделю. Столько же рейсов будет и в обратном...
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