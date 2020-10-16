Белавиа увеличила число рейсов в Москву. Цены стартуют от 164 рублей

Источник материала: Myfin

фото: belavia.by

Прямые рейсы между столицами Беларуси и России запланированы по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути — 1 час 20 минут (вылет из Минска в 12:35, а из Москвы - в 14:45).

Что в итоге?

Myfin.by посмотрел цены на билеты на сайте белорусского авиаперевозчика. Так, например, после 17:00 16 октября были еще доступны билеты на рейс в понедельник, 19 октября, в Москву, по цене 164,06 (эконом) и 973,06 (бизнес-класс) белорусского рубля. На пятницу, 23 октября, в варианте «эконом» можно было купить билет за 292,06 рубля, а на понедельник, 26 октября — за 458,06 рубля.

А из Москвы в Минск, например, на пятницу, 23 октября, были еще билеты стоимостью 172,21 белорусского рубля (эконом), а в бизнес-классе — 960,21. На рейсы в другие дни были также билеты в варианте «эконом» стоимостью 279, 21 и 445,21 рубля.