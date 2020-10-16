ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белавиа увеличила число рейсов в Москву. Цены стартуют от 164 рублей

16.10.2020 18:41 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: belavia.by

Прямые рейсы между столицами Беларуси и России запланированы по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути — 1 час 20 минут (вылет из Минска в 12:35, а из Москвы - в 14:45).

Что в итоге?

Myfin.by посмотрел цены на билеты на сайте белорусского авиаперевозчика. Так, например, после 17:00 16 октября были еще доступны билеты на рейс в понедельник, 19 октября, в Москву, по цене 164,06 (эконом) и 973,06 (бизнес-класс) белорусского рубля. На пятницу, 23 октября, в варианте «эконом» можно было купить билет за 292,06 рубля, а на понедельник, 26 октября — за 458,06 рубля.

А из Москвы в Минск, например, на пятницу, 23 октября, были еще билеты стоимостью 172,21 белорусского рубля (эконом), а в бизнес-классе — 960,21. На рейсы в другие дни были также билеты в варианте «эконом» стоимостью 279, 21 и 445,21 рубля.

Как сообщалось ранее, Белавия в конце сентября возобновила рейсы в Москву с периодичностью один раз в неделю.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белавиа с 19 октября увеличит количество рейсов из Минска в Москву (с прибытием в аэропорт Домодедово) до трех в неделю. Столько же рейсов будет и в обратном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа дата выхода в продажу новых флагманов Samsung
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика