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Paritetbank повышает ставки по вкладу Клевер : 19% на 6 и 12 месяцев
Источник материала: Myfin
По всем вкладам «Клевер» в Paritetbank действует ежемесячная капитализация процентов, а это значит, что каждый месяц общая сумма вклада увеличивается и к ней прибавляется 19% годовых. На сайте Paritetbank можно рассчитать свой доход и узнать, какую сумму вы накопите. Вклад можно пополнять. Доступно и частичное снятие накопленных процентов.
Вклад «Клевер» в Paritetbank – это:
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*партнерский материал, Paritetbank, УНП 100233809
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Линейка вкладов Клевер в Paritetbank расширилась. Белорусские рубли можно разместить во вклад со ставкой 19% годовых на 6 и 12 месяцев. Процентная ставка фиксированная и...
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