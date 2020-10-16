Источник материала: Myfin

​Paritetbank повышает ставки по вкладу «Клевер»: 19% на 6 и 12 месяцев

По всем вкладам «Клевер» в Paritetbank действует ежемесячная капитализация процентов, а это значит, что каждый месяц общая сумма вклада увеличивается и к ней прибавляется 19% годовых. На сайте Paritetbank можно рассчитать свой доход и узнать, какую сумму вы накопите. Вклад можно пополнять. Доступно и частичное снятие накопленных процентов.



Вклад «Клевер» в Paritetbank – это:

Ставка 19% годовых;

Срок размещения 6 и 12 месяцев;

Пополнение в первые 2 и 3 месяца соответственно;

Фиксированная процентная ставка;

Ежемесячная капитализация процентов;

Частичное снятие в рамках накопленных процентов.

Узнайте больше на сайте www.paritetbank.by

Заполните заявку, получите подробную консультацию специалистов и запишитесь в любой офис банка, чтобы открыть вклад в удобное время без ожидания и очередей.

Оформив вклад «Клевер» в Paritetbank, вы можете принять участие в акции «Бонусы пришли!» и получить купон на скидку 7% в сети магазинов «5 элемент».

Оформите заявку на вклад прямо сейчас!