ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Paritetbank повышает ставки по вкладу Клевер : 19% на 6 и 12 месяцев

16.10.2020 18:41 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​Paritetbank повышает ставки по вкладу «Клевер»: 19% на 6 и 12 месяцев

По всем вкладам «Клевер» в Paritetbank действует ежемесячная капитализация процентов, а это значит, что каждый месяц общая сумма вклада увеличивается и к ней прибавляется 19% годовых. На сайте Paritetbank можно рассчитать свой доход и узнать, какую сумму вы накопите. Вклад можно пополнять. Доступно и частичное снятие накопленных процентов.

Вклад «Клевер» в Paritetbank – это:

  • Ставка 19% годовых;
  • Срок размещения 6 и 12 месяцев;
  • Пополнение в первые 2 и 3 месяца соответственно;
  • Фиксированная процентная ставка;
  • Ежемесячная капитализация процентов;
  • Частичное снятие в рамках накопленных процентов.

Узнайте больше на сайте www.paritetbank.by

Заполните заявку, получите подробную консультацию специалистов и запишитесь в любой офис банка, чтобы открыть вклад в удобное время без ожидания и очередей.

Оформив вклад «Клевер» в Paritetbank, вы можете принять участие в акции «Бонусы пришли!» и получить купон на скидку 7% в сети магазинов «5 элемент».

Оформите заявку на вклад прямо сейчас!

*партнерский материал, Paritetbank, УНП 100233809

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Линейка вкладов Клевер в Paritetbank расширилась. Белорусские рубли можно разместить во вклад со ставкой 19% годовых на 6 и 12 месяцев. Процентная ставка фиксированная и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам приходят сообщения о «компенсации пострадавшим с 9 августа». Очевидно, это мошенничество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика