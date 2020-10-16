Сорвали презентацию «Рэвалюцыі» — нового романа Мартиновича про власть

С бумажной «Рэвалюцыяй» Виктора Мартиновича власти делают то же, что и с мирной белорусской. Обесценивают. Выход нового романа популярного белорусского писателя 16 октября отмечен срывом запланированной презентации и автограф-сессии.

Виктор Мартинович, по его словам, носил этот роман в себе двенадцать лет. В минувшую среду, 14 октября, автор держал в руках свежий экземпляр «Рэвалюцыі», только что полученный из типографии, и, думая о вечных ценностях, словил сильное, до тошноты, дежавю.



Фото @kilimas_arts

Предчувствие

«С дежавю я почувствовал значительность этого прохладного осеннего дня в моей собственной судьбе. Значит, на всех поворотах “биографии” я повернул так, как следует. И да, конечно, мне советовали отложить релиз на более спокойные времена, съехать на время продаж за границу “на лечение”, был мягкий совет даже “сменить название” — ведь они же не читают, они ничего не читают, когда даже Гарри Потер для них — залёт.

Однако то, что творится и редактируется такое длительное время — не подлежит изменениям. Романы живут своей судьбой. Как писал Алесь Петрашкевич, “напісанае застаецца”», — написал тогда Виктор Мартинович в фейсбуке.

Обесценят, но заработают

Сегодня, 16 октября, Виктор Мартинович узнал, что релиз «Рэвалюцыі» сорвали сверху. В книжном магазине «Академкнига», где планировались презентация и автограф-сессия, сообщили, что на это нужно получить разрешение в президиуме Академии наук.

В художественном отделе «Академкниги» громкая новинка скромно затерялась на полке с современной белорусской литературой — попробуй разгляди неприметный черный корешок среди пестрых соседей.

В общем же отделе магазина роман и вовсе продают из-под кассы, объясняя, что это вызвано желанием избежать дублирования товаров отделами.

При этом сам Виктор Мартинович называет «Академкнигу» «моей любимой» — здесь писатель презентовал свои предыдущие произведения, собирая толпы почитателей. Также книгу можно купить в магазинах knihi.by и symbal.by, цена экземпляра в мягкой обложке — от 16 до 25 рублей.





«Назло врагам»

Неофициально в Академии наук причиной отмены презентации и автограф-сессии «Рэвалюцыі» назвали необходимость соблюдения противоэпидемических мер.

В ответ на это автор «Рэвалюцыі» объявил свои планы на ближайшие выходные. Виктор Мартинович готов встретиться с читателями в субботу, 17 октября, на «Прадмове» (Дворец искусств, ул. Козлова, 3). Автор прибудет около 17:10. В воскресенье, 18 октября, в полдень Виктор Мартинович приедет туда же на показ фильма «Озеро Радости» по его роману.

По заверению автора, «полноценная автограф-сессия обязательно состоится. И презентация, на которой мы будем читать со сцены».

О чем «Рэвалюцыя»?

Сам автор про суть своего романа говорит так: «Я носил этот роман в себе 12 лет. Его герои населяли меня, как будто привидения заброшенный дом. Наиболее тревожные сцены прорывались в мои сны. В прошлом году я в очередной раз взялся за редактуру и понял, что роман готов…

«Рэвалюцыя» — это роман про власть. Но не про политическую власть, а про ту, глубинную, личную и страшную стихию, которая заставляет одних отдавать приказы, других — подчиняться. Про ту власть, жажда которой так интересовала Ницше. Если еще короче, этот роман про то, как один добрый человек, поддавшись искушениям, мало по малу превращается в кусок говна».