"Стрела" будет дежурить на "олимпийке" в выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. В субботу и воскресенье ГАИ совместно со спецподразделением "Стрела" проведет массированную отработку автомагистрали М1 "Брест - Минск - граница Российской Федерации", об этом участников дорожного движения предупредили в Госавтоинспекции Минской области.

Контроль инспекторы усилят на самых аварийных участках. В ГАИ отметили, что с начала года на трассе зафиксировано 34 учетных ДТП. В областной Госавтоинспекции добавили, что аварии в основном происходят в темное время суток, в том числе с участием необозначенных световозвращающими элементами пешеходов.

Во время отработки М1 под особым вниманием сотрудников ГАИ и "Стрелы" будут нетрезвые водители, лихачи, бесправники, водители, нарушающие правила перевозки пассажиров (в особенности несовершеннолетних) и пешеходы, игнорирующие Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать требования ПДД.