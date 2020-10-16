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"Стрела" будет дежурить на "олимпийке" в выходные

16.10.2020 18:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. В субботу и воскресенье ГАИ совместно со спецподразделением "Стрела" проведет массированную отработку автомагистрали М1 "Брест - Минск - граница Российской Федерации", об этом участников дорожного движения предупредили в Госавтоинспекции Минской области.

УВД Минского облисполкома
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Контроль инспекторы усилят на самых аварийных участках. В ГАИ отметили, что с начала года на трассе зафиксировано 34 учетных ДТП. В областной Госавтоинспекции добавили, что аварии в основном происходят в темное время суток, в том числе с участием необозначенных световозвращающими элементами пешеходов.

Во время отработки М1 под особым вниманием сотрудников ГАИ и "Стрелы" будут нетрезвые водители, лихачи, бесправники, водители, нарушающие правила перевозки пассажиров (в особенности несовершеннолетних) и пешеходы, игнорирующие Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать требования ПДД.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Под особым вниманием дорожных патрулей будут нетрезвые водители, лихачи, бесправники, а также пешеходы.
 
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