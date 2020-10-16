Мозырь: главбух автошколы присвоила 44,5 тысячи рублей за пять лет

Источник материала: Onliner

Главный бухгалтер одной из автошкол Мозыря переводила под видом зарплаты деньги автошколы и тратила их на свои нужды. Провернуть аферу ей удалось с помощью электронной цифровой подписи организации. О преступлении сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Преступная схема работала целых пять лет. За это время бухгалтер получила незаконным образом более 44,5 тысячи рублей. В марте этого года она по соглашению сторон ушла из автошколы «из-за плачевных дел в бухгалтерии».

Вскрыть преступление помог независимый аудит: налоговый консультант установил, что деньги уходили как раз главному бухгалтеру. Директор автошколы обратился в милицию.

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