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В Брестском районе столкнулись Ford и Audi. Пострадали два подростка

16.10.2020 19:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 11 часов утра на дороге БрестМинск — граница РФ произошла авария с участием Audi и Ford, сообщает УВД Брестского облисполкома. 

По предварительной информации, на перекрестке с дорогой, ведущей к садовому товариществу «Родничок БМК», Ford совершил попутное столкновение с Audi.

В Брестском районе столкнулись Ford и Audi. Пострадали два подростка

В Брестском районе столкнулись Ford и Audi. Пострадали два подростка

За рулем Ford был 34-летний водитель, а Audi управлял водитель возрастом 33 года. Также в немецком седане были несовершеннолетние пассажиры — 14-летняя девочка и 11-летний мальчик. Они получили травмы и доставлены в больницу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня около 11 часов утра на дороге Брест — Минск — граница РФ произошла авария с участием Audi и Ford, сообщает УВД Брестского облисполкома. Читать далее…
 
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