В Брестском районе столкнулись Ford и Audi. Пострадали два подростка

Источник материала: Onliner

Сегодня около 11 часов утра на дороге Брест — Минск — граница РФ произошла авария с участием Audi и Ford, сообщает УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, на перекрестке с дорогой, ведущей к садовому товариществу «Родничок БМК», Ford совершил попутное столкновение с Audi.









За рулем Ford был 34-летний водитель, а Audi управлял водитель возрастом 33 года. Также в немецком седане были несовершеннолетние пассажиры — 14-летняя девочка и 11-летний мальчик. Они получили травмы и доставлены в больницу.