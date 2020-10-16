Что сказали в МВД, Генеральной прокуратуре и СК о резонансном видео избиений на Окрестина

Источник материала: Onliner

Наши герои не раз рассказывали о том, как при выходе из автозака на Окрестина их прогоняли через «коридор» силовиков, которые били задержанных дубинками и ногами. 11 октября на телеканале «Белсат» появилось видео того самого «коридора». По утверждению автора, оно было снято в ночь с 10 на 11 августа. Что говорят силовики по этому поводу?

Видео длительностью около двух минут снято, по всей видимости, из кабины автозака. Скорее всего, его сделал водитель. Интересно, что в кабине есть видеорегистратор, но, очевидно, он отключен.

На записи из кабины видны 11 сотрудников в черных майках без опознавательных знаков, а также 8 сотрудников в синей форме.

— Голову вниз, бл*! С**а, вниз, бл*! Быстрее, бл*! Бегом, бл*, с**а! С**а, мразь! — кричат сотрудники, слышатся удары дубинками и стоны задержанных, которые бегут от автозака нагнувшись и со связанными сзади руками. Дальше видно, как их ставят на колени у стены. Многие стоят на коленях, вытянув руки вверх вдоль стен.





— Руки за спину, бл*! — кричат на них сотрудники в черном.

— Вот оно, вот оно, животное, бл*! Этому добавьте! — говорят про одного из задержанных сотрудники милиции. Удары дубинок слышны все чаще.

При этом на видео не все сотрудники ведут себя одинаково. Кто-то бьет каждого пробегающего, кто-то ударяет через раз. Также в конце видео в кадре появляется блондинка в черной форме. Она что-то говорит сотрудникам в черном. На этом запись заканчивается.





Попавший на видео: «„Животное“ — это самое безобидное, что они говорили»

На видео себя опознал брат известного комика Ивана Усовича Павел. Он подтверждает, что видео реальное и оно действительно снято в ночь с 10 на 11 августа.

— Все происходящее на видео было около 23:00—00:00, — объясняет он. — На записи увидел парня в синей мастерке. Вспомнил, что он был передо мной. Смотрю — а за ним вроде я бегу.

История Павла началась вечером 10 августа, когда из-за отсутствия интернета он решил поехать в центр и посмотреть, что там происходит. Сам он живет в Уручье, поэтому поехал в центр на велосипеде.



Ситуация возле «Galleria» вечером

— Я был на другой стороне Свислочи от «Galleria» возле речки, как и много других наблюдателей. Увидел, что там уже светошумовые гранаты бросать начали, стрелять даже, — объясняет он. — Я подумал, что это не к добру, и решил как можно быстрее уезжать. Позвонил супруге и сказал, что еду домой. Доехал до пересечения ул. Богдановича с домом Чижа и подошел к сотруднику ГАИ. Я спросил, как мне безопасно уехать в Уручье. Он предложил ехать через стадион «Динамо», но в любом случае через проспект Независимости. На Независимости было перекрыто, я подошел к еще одному сотруднику ГАИ уточнить, как выехать в Уручье. Мне ответили: «Сейчас вам объяснят». Оборачиваюсь, а там бегут ко мне и начинают дубинами лупасить.

По словам Павла, его и других задержанных посадили в городской автобус. Павел говорит, что перед посадкой в автобус их побили.

— Кричали, мол, чего вышли на улицу, что нам платят. Про меня говорили, мол, ты с Уручья, что ты тут делаешь и так далее, — объясняет мужчина. — После того, как автобус полностью заполнился людьми, прошел где-то час. Нас всех пересадили в автозак в небольшие камеры-стаканы. От двери автобуса до двери автозака нас тоже через «коридорчик» такой прогнали. В «стакане» на 3—4 человека нас было семеро.