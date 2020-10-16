ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский изучит мнение украинцев о марихуане

16.10.2020 19:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, огласил три последних вопроса, которые вынесут на всеукраинский опрос общественного мнения.

Соответствующее видеообращение Зеленского было размещено на официальной странице в соцсети Facebook, передает DW.

Таким образом, одновременно с местными выборами 25 октября украинцам предложат ответить на пять вопросов: следует ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, поддерживают ли граждане создание в Донбассе свободной экономической зоны, а также легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных, необходимо ли сократить число депутатов Верховной рады до 300 и надо ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Владимир Зеленский анонсировал проведение опроса еще 13 октября. При этом в офисе президента сообщили, что предполагаемый опрос избирателей не будет иметь юридических последствий.

Организаторы мероприятия планируют напечатать 5 млн анкет, заполнить которые предложат голосующим волонтеры в специальных палатках, расположенных рядом с избирательными участками. Опрос будет проведен на частные средства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, огласил три последних вопроса, которые вынесут на всеукраинский опрос общественного мнения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь предложила списать долг 230 миллионов долларов за спутник - Китай отказался
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика