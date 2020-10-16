Путин предложил продлить договор СНВ-3 на год без дополнительных условий

Источник материала: АФН

Президент России Владимир Путин предложил продлить как минимум на один год без дополнительных условий срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

Об этом Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, 16 октября.

По словам главы Кремля, "было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода".

При этом Путин подчеркнул, что готов обсуждать с США появившиеся у России новые системывооружений, "которых у американской стороны нет", передает DW.

Как пояснил позднее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин пока не планирует разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу своей инициативы о продлении ДСНВ.

Срок действия договора истекает 4 февраля 2021 года

Договор СНВ-3 между Россией и США, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.