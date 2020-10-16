Беларусь предложила списать долг 230 миллионов долларов за спутник - Китай отказался





"Белинтерсат-1" / БЕЛТА





Беларусь предложила Китаю списать долг в 230 миллионов долларов. Этот долг образовался после запуска белорусского спутника "Белинтерсат-1".





Спутник был запущен с китайского космодрома в январе 2016 года. Реализация проекта стоила почти 300 миллионов долларов. Это позволило властям заявить, что Беларусь стала космической державой.





Финансированием проекта занимался Экспортно-импортный банк Китая, выдавший межправительственный кредит на 258,6 миллиона долларов. Китайская промышленная корпорация "Великая стена" вывела на орбиту спутник "Белинтерсат-1" и создала в поселке Станьково Дзержинского района наземный комплекс управления спутниками в составе госпредприятия "Завод точной электромеханики".





пишет TUT.by. К тому же снизились цены на ресурсы спутниковой связи. На окупаемость проекта повлияло и то, что китайская компания не смогла завершить координацию белорусского спутника со спутниковыми системами третьих стран. А это в свою очередь не позволило в полной мере предлагать ресурс спутника на рынке связи, говорится в письме, которое подписал тогдашний председатель правительства Сергей Румас. В марте 2019 года Беларусь выяснила, что проект не окупается, так как появились более конткурентоспособные спутники,TUT.by. К тому же снизились цены на ресурсы спутниковой связи. На окупаемость проекта повлияло и то, что китайская компания не смогла завершить координацию белорусского спутника со спутниковыми системами третьих стран. А это в свою очередь не позволило в полной мере предлагать ресурс спутника на рынке связи, говорится в письме, которое подписал тогдашний председатель правительства Сергей Румас.





Беларусь на то время перечислила Китаю 51,6 миллиона долларов для погашения кредита. По словам Румаса, "дальнейшие выплаты за счет средств от реализации проекта осуществляться не могут". Он предложил "наиболее оптимальное в данной ситуации решение": списать остаток долга и проценты по кредиту.





Но Китай отказался списывать задолженность. "Сейчас по долгам платит само предприятие и помогает Минфин Беларуси", — рассказали порталу TUT.by информированные источники.





пишет Еврорадио По данным за первый квартал 2019 года первый белорусский спутник был загружен на 35-45%. Заказчиками выступают представители Африки и белорусские силовые структуры,Еврорадио



