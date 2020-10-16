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МТБанк вернул некоторые кредиты и одну из карт «Халва». Процентные ставки выросли

16.10.2020 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МТБанк с 15 октября возобновил кредитование физлиц

Банк стал выдавать потребительские кредиты «Проще простого» и «Еще больше», а также карту рассрочки Халва MIX. Об этом сообщается на сайте банка. Карту Халва MAX по-прежнему не выдают, пишет finance.tut.by

Условия по кредитным продуктам «Проще простого» и «Еще больше» остались прежними, но выросла процентная ставка — до 34,86%. Ранее она составляла 29,68%.

Кредит «Проще простого» позволит занять сумму от 500 до 10 000 рублей на срок до 84 месяцев. С кредитом «Еще больше» максимальная сумма займа достигает 19 000 рублей при аналогичном сроке. Кредиты «Проще простого» и «Еще больше» выдаются без поручителей и залогов, также получение кредита возможно без справки о доходах.

Карта рассрочки Халва MIX также оформляется на прежних условиях. А вот карту рассрочки Халва MAX банк пока не выдает.

Напомним, МТБанк в первой половине сентября приостанавливал кредитование физлиц.
 
 
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