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Украина оценила потери от войны на Донбассе в 120 млрд долларов

16.10.2020 19:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за войны на Донбассе украинская экономика потеряла не менее 120 миллиардов долларов, считает вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Такую цифру он назвал в интервью хорватскому каналу N1.

Украина оценила потери от войны на Донбассе в 120 млрд долларов
Источник: sprotyv.info

«Для понимания цифр, по независимым оценкам экспертов, потери украинской экономики от разрушенного Донбасса уже сегодня имеют 120 млрд долларов. На восстановление, минимальное, нужен 21 млрд долларов, по оценке Венского экономического института», — сказал Резников.

При этом он заявил, что власти ставят перед собой цель сделать «экономическое чудо» на подконтрольных территориях Донбасса.

«Мое министерство сейчас разрабатывает концепцию стратегического, экономического развития, цель которого — привлечение инвестиций через создание территорий приоритетного развития. Ключевая идея заключается в том, что не за бюджетные средства, не за донорские средства, и минимально за кредитные средства сделать восстановление Донбасса. Сделать витринный проект вдоль 420 км линии соприкосновения для того, чтобы продемонстрировать, что жизнь людей возможна только в свободной, независимой, европейской Украине», — рассказал он.

Резников отметил, что Минреинтеграции использует хорватский опыт для разработки законопроекта о переходном периоде, но модель будет новой.

«Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, и те, кто совершил преступление, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции — это установление доверия между людьми», — подчеркнул он.

Как пояснил Резников, украинская власть планирует заранее подготовить будущих работников администраций, которые придут на свои места сразу после деоккупации территорий Луганской и Донецкой областей.

«Это означает, что их уже сейчас нужно регистрировать как администрацию города, села, которое сейчас под оккупацией», — добавил чиновник.

Отметим, одним из вопросов президента Украины Владимира Зеленского, которые украинцам зададут в день голосования на местных выборах 25 октября, является инициатива о введении свободной экономической зоны на Донбассе.

 
 
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Из-за войны на Донбассе украинская экономика потеряла не менее 120 миллиардов долларов, считает вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции...
 
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