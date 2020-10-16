Православному священнику вынесли предупреждение за участие в митинге

Православному священнику отцу Александру Богдану из Волковыска дали предупреждение за участие в митинге. Дело рассматривал 16 октября Волковысский районный суд.





Богдана признали виновным в участии в несанкционированном митинге в Волковыске 16 августа (часть 1 статьи 23.34 КоАП). По словам жителей города, в те дни председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько разрешил мирные митинги.

Священнику вынесли уже второе предупреждение. Отец Александр не признал, что нарушил закон. «По нашему законодательству, милиция должна доказать мою вину, а не я должен доказывать свою невиновность», — заявил он.

Богдан пояснил, что не может участвовать как священник в политической деятельности, но может выражать свою гражданскую позицию против насилия.

«Не только могу, но и у меня есть обязанность это делать», — сказал священник.

Богдану 34 года, он женат, имеет троих детей в возрасте от двух до десяти лет. Стал священником 11 лет назад. Немного служил в Гродно, большую часть времени — в Волковыске.

В сентябре отца Александра судили за возложение цветов к музею имени Багратиона, а затем за шествие по городу. Тогда суд вынес ему предупреждение. Директора музея имени Багратиона Константина Шишмакова нашли повешенным в лесу через неделю после выборов. Известно, что 9 августа он отказался подписать итоговый избирательный протокол.