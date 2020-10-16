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Партия БНФ отказалась от участия в обсуждении конституционной реформы

16.10.2020 19:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В нынешних условиях Партия БНФ не видит возможности вести обсуждение конституционной реформы в предложенном властями формате, заявила пресс-служба партии после получения приглашения к участию в диалоговых площадках.

Партия БНФ отказалась от участия в обсуждении конституционной реформы

Подобные приглашения получили руководители партии и ряд ее территориальных структур. «Инициаторами выступают государственные органы или университеты, другие государственные организации. Призыв направлять предложения по изменениям в Конституцию озвучен также Палатой представителей», — отметили в Партии БНФ.

Партия выступает за «мирный путь решения острого общественно-политического кризиса, в котором сейчас оказалась страна». Его причина заключается «в преступных действиях нынешней власти и в кампании демонстративного насилия и неограниченных репрессий, которая направлена на запугивание людей», считают в Партии БНФ.

«Громко объявленное властями создание "диалоговых площадок" для обсуждения изменений в Конституцию сопровождается дальнейшей эскалацией насилия, что не дает оснований считать эти площадки чем-то большим, чем фикция и имитация диалога, — заявили в партии. — В адрес указанных диалоговых площадок и Палаты представителей было отправлено сообщение о том, что в нынешних условиях Партия БНФ не видит возможности вести абстрактное обсуждение правовой реформы в предложенном формате».

Авторы заявления подчеркнули, что партия имеет собственную программу, в которой изложено видение конституционного построения страны, взаимодействия государства, общества и личности в белорусском национальном государстве.

Среди шагов, которые необходимы для начала диалога, в партии называют освобождение политзаключенных, прекращение политически мотивированных уголовных дел и массовых задержаний, преследования журналистов и СМИ, расследование пыток и убийств в августе—сентябре 2020 года, реформу избирательного законодательства и новые выборы всех уровней.

«Только настоящий общенациональный диалог в атмосфере, свободной от насилия и принуждения, может стать площадкой для обсуждения содержания и формата проведения будущей конституционной реформы, о необходимости которой говорят все стороны политического конфликта и проведение которой может быть начато только после реформы избирательного законодательства», — заявили в Партии БНФ.

 
 
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В нынешних условиях Партия БНФ не видит возможности вести обсуждение конституционной реформы в предложенном властями формате, заявила пресс-служба партии после...
 
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