ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ГАИ предупредили об отработке М1 и предложили жаловаться на пьяных пешеходов

16.10.2020 19:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
В ГАИ рассказали об отработке М1 и предложили жаловаться на пьяных пешеходов

Основная цель предстоящей отработки М1 ― профилактика аварийности в осеннем сезоне, рассказала радио Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова. 

© Photo : МВД Беларуси
ДТП на акции протеста: ГАИ разыскивает водителя и очевидцев

Особенно контролировать будут нарушения ПДД, из-за которых чаще всего происходят аварии с тяжелыми последствиями.

"Под особым контролем стражей дорог ―  нетрезвые водители, лихачи, бесправники, а также водители, нарушающие правила перевозки пассажиров, в особенности несовершеннолетних, и не предоставляющие преимущество пешеходам в дорожном движении", ― предупредила Сапунова.

Без внимания не останутся и нарушители-пешеходы, отметила представитель ГАИ.

В последнее время на территории Минской области сложилась крайне тревожная обстановка с пешеходным травматизмом, чаще всего аварии провоцируют пьяные пешеходы, которые появляются на дороге в темноте, рассказала собеседница.

"В темное время суток такие горе-пешеходы, особенно не обозначенные световозвращающими элементами,  создают реальную угрозу безопасности дорожного движения", ― сказала Сапунова.

Представитель ГАИ попросила граждан, увидевших на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, сообщать о них  по телефону 102.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трассе М-1 Брест ― Минск ― граница России в предстоящие выходные будут дежурить  спецподразделения ДПС "Стрела", предупредили водителей в Госавтоинспекции, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Православному священнику вынесли предупреждение за участие в митинге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика