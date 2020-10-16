В ГАИ предупредили об отработке М1 и предложили жаловаться на пьяных пешеходов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио В ГАИ рассказали об отработке М1 и предложили жаловаться на пьяных пешеходов

Основная цель предстоящей отработки М1 ― профилактика аварийности в осеннем сезоне, рассказала радио Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Особенно контролировать будут нарушения ПДД, из-за которых чаще всего происходят аварии с тяжелыми последствиями.

"Под особым контролем стражей дорог ― нетрезвые водители, лихачи, бесправники, а также водители, нарушающие правила перевозки пассажиров, в особенности несовершеннолетних, и не предоставляющие преимущество пешеходам в дорожном движении", ― предупредила Сапунова.

Без внимания не останутся и нарушители-пешеходы, отметила представитель ГАИ.

В последнее время на территории Минской области сложилась крайне тревожная обстановка с пешеходным травматизмом, чаще всего аварии провоцируют пьяные пешеходы, которые появляются на дороге в темноте, рассказала собеседница.

"В темное время суток такие горе-пешеходы, особенно не обозначенные световозвращающими элементами, создают реальную угрозу безопасности дорожного движения", ― сказала Сапунова.

Представитель ГАИ попросила граждан, увидевших на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, сообщать о них по телефону 102.

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