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В ГАИ предупредили об отработке М1 и предложили жаловаться на пьяных пешеходов
16.10.2020 19:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Основная цель предстоящей отработки М1 ― профилактика аварийности в осеннем сезоне, рассказала радио Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.
© Photo : МВД Беларуси
Особенно контролировать будут нарушения ПДД, из-за которых чаще всего происходят аварии с тяжелыми последствиями.
"Под особым контролем стражей дорог ― нетрезвые водители, лихачи, бесправники, а также водители, нарушающие правила перевозки пассажиров, в особенности несовершеннолетних, и не предоставляющие преимущество пешеходам в дорожном движении", ― предупредила Сапунова.
Без внимания не останутся и нарушители-пешеходы, отметила представитель ГАИ.
В последнее время на территории Минской области сложилась крайне тревожная обстановка с пешеходным травматизмом, чаще всего аварии провоцируют пьяные пешеходы, которые появляются на дороге в темноте, рассказала собеседница.
"В темное время суток такие горе-пешеходы, особенно не обозначенные световозвращающими элементами, создают реальную угрозу безопасности дорожного движения", ― сказала Сапунова.
Представитель ГАИ попросила граждан, увидевших на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, сообщать о них по телефону 102.
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