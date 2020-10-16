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В воскресенье ожидается снег. Но тепло может вернуться

16.10.2020 19:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Погода переключилась на осень, мы к такому не привыкли. Только Белгидромет откуда-то знал, что придут холода. Среднесуточная температура опустилась ниже канонических 8 градусов и держится уже вторые сутки — в некоторых квартирах превентивно включили батареи. На днях может выпасть первый бесполезный снег. Но есть надежда, что это не навсегда. Или навсегда.

На субботу юго-восточной половине страны обещаны сильные дожди. Достанется Гомельщине, Могилевщине и части Минской области. К этому прилагаются сильный ветер и температура от 5 до 10 градусов.

В воскресенье станет еще на полтора-два градуса холоднее. Ночью вообще до 3 мороза. Из-за путаницы фронтов осадки распространятся на всю страну, причем синоптики уже вовсю ждут снег. Вряд ли сможет образоваться покров, но на всякий случай надо держать «инстаграмы» наготове.

Вся эта неприятность продлится, видимо, до середины недели. Причем в понедельник, возможно, нам еще предложат оранжевый уровень из-за ветра.

Зато потом наблюдатели видят просвет: может начать теплеть. Не исключено, что люди на юго-западе увидят еще 15 тепла.

Дальнейшее будущее туманно (в том числе буквально). Мы планируем дожить до окончания всего вот этого, чтобы посмотреть, что дальше.

 
 
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Погода переключилась на осень, мы к такому не привыкли. Только Белгидромет откуда-то знал, что придут холода. Среднесуточная температура опустилась ниже...
 
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