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Журналисты Хабаровска под прессингом - обратились к мировой общественности
Источник материала: Партизан
Ряд хабаровских журналистов записали обращение в связи с преследованиями и покушениями на местных коллег, пишет Activatica. Сотрудники СМИ обратились к общественности (в том числе мировой) с просьбой придать огласке ситуацию с давлением на прессу в регионе.
Ранее журналист RusNews Сергей Плотников сообщил, что его похитили и увезли в лес в 40 километрах от города неизвестные в балаклавах,
«Мы написали заявление в Следственный комитет с требованием разобраться в инциденте. Но понимаем, что наша защита — это огласка. Мы просим защиты и поддержки у журналистского сообщества России и мира», — заявили коллеги Сергея.
Также упоминаются два кейса с правовым преследованием журналистов. Корреспондента Newsader Алексея Филимонова оштрафовали на 10 тысяч рублей за «участие в акции» 28 сентября, несмотря на то, что он был на редакционном задании. Против журналистки Activatica Кристины Грицаенко составлено три протокола, как ей сообщили в местном Центре «Э».
По каким статьям — не уточняется. До этого за Грицаенко неделю велось наблюдение.
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Ряд хабаровских журналистов записали обращение в связи с преследованиями и покушениями на местных коллег, пишет Activatica. Сотрудники СМИ обратились к общественности...
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