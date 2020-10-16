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Журналисты Хабаровска под прессингом - обратились к мировой общественности

16.10.2020 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд хабаровских журналистов записали обращение в связи с преследованиями и покушениями на местных коллег, пишет Activatica. Сотрудники СМИ обратились к общественности (в том числе мировой) с просьбой придать огласке ситуацию с давлением на прессу в регионе.

Ранее журналист RusNews Сергей Плотников сообщил, что его похитили и увезли в лес в 40 километрах от города неизвестные в балаклавах, пишет sobesednik.ru Похитители требовали от журналиста согласия на сотрудничество, при этом не уточняя, кем они являются. У Плотникова пытались выведать, какие планы у протестного сообщества, его избивали и стреляли под ноги. Когда злоумышленники поняли, что он не обладает информацией, его оставили в лесу. 

«Мы написали заявление в Следственный комитет с требованием разобраться в инциденте. Но понимаем, что наша защита — это огласка. Мы просим защиты и поддержки у журналистского сообщества России и мира», — заявили коллеги Сергея. 

 Также упоминаются два кейса с правовым преследованием журналистов. Корреспондента Newsader Алексея Филимонова оштрафовали на 10 тысяч рублей за «участие в акции» 28 сентября, несмотря на то, что он был на редакционном задании. Против журналистки Activatica Кристины Грицаенко составлено три протокола, как ей сообщили в местном Центре «Э». 
По каким статьям — не уточняется. До этого за Грицаенко неделю велось наблюдение.
 
 
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Ряд хабаровских журналистов записали обращение в связи с преследованиями и покушениями на местных коллег, пишет Activatica. Сотрудники СМИ обратились к общественности...
 
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