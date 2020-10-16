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Гитанас Науседа призвал ЕС игнорировать розыск Тихановской "нелегитимным диктатором"

16.10.2020 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что страны Евросоюза не станут реагировать на то, что белорусские силовики включили непризнанного президента Беларуси Светлану Тихановскую в международный розыск.


Фото: Global Look Press 

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что страны Евросоюза не станут реагировать на то, что белорусские силовики включили непризнанного президента Беларуси Светлану Тихановскую в международный розыск. 

Он уверен, что требование незаконное, а стоит за ним другой непризнанный президент республики Александр Лукашенко, преследующий таким образом свои политические интересы. «Нелегитимный диктатор включил лидера белорусской оппозиции в список лиц, объявленных в международный розыск. Надеюсь, что страны — члены ЕС сохранят единство и проигнорируют этот незаконный арестный ордер», — написал Науседа в своем Twitter. Он призвал обеспечить неприкосновенность Тихановской в странах Европы и вести с ней дальнейший диалог. 

Напомним, что Тихановскую поместили в международный розыск в связи с обвинением в попытке захватить власть в стране. По тому же делу арестованы ряд членов президиума Координационного совета Беларуси. 

В России Тихановскую включили в базу розыска и, как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убирать её оттуда из-за политического характера не будут, а от вопроса, является ли оно политическим, он уклонился.
 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что страны Евросоюза не станут реагировать на то, что белорусские силовики включили непризнанного президента...
 
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