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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что страны Евросоюза не станут реагировать на то, что белорусские силовики включили непризнанного президента Беларуси Светлану Тихановскую в международный розыск.





Он уверен, что требование незаконное, а стоит за ним другой непризнанный президент республики Александр Лукашенко, преследующий таким образом свои политические интересы. «Нелегитимный диктатор включил лидера белорусской оппозиции в список лиц, объявленных в международный розыск. Надеюсь, что страны — члены ЕС сохранят единство и проигнорируют этот незаконный арестный ордер», — написал Науседа в своем Twitter. Он призвал обеспечить неприкосновенность Тихановской в странах Европы и вести с ней дальнейший диалог.





Напомним, что Тихановскую поместили в международный розыск в связи с обвинением в попытке захватить власть в стране. По тому же делу арестованы ряд членов президиума Координационного совета Беларуси.





В России Тихановскую включили в базу розыска и, как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убирать её оттуда из-за политического характера не будут, а от вопроса, является ли оно политическим, он уклонился.



