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В Витебске за участие в мирных шествиях осуждена 56-летняя женщина с инвалидностью первой группы

16.10.2020 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Витебского района 16 октября оштрафовал на семь базовых величин (189 рублей) жительницу агрогородка Октябрьская 56-летнюю Валентину Криштопенко, которая имеет инвалидность первой группы.

В Витебске за участие в мирных шествиях осуждена 56-летняя женщина с инвалидностью первой группы
Валентина Криштопенко на мирном марше 11 октября. Фото: «Народные новости Витебска»

В милиции в отношении Криштопенко составили два протокола — за участие в несанкционированных уличных шествиях 4 и 11 октября. В них говорится, что женщина «держала транспарант» и «выкрикивала лозунги».

Дело рассматривал судья Михаил Зубеня. Валентина Криштопенко согласилась с тем, что участвовала в шествиях, но вины не признала. «Я имею право на свободу выражения своего мнения, это право мне дает Конституция, — сказала она в суде. — Я пришла на марш, чтобы меня услышали. Выборы были незаконные, и я против насилия в отношении людей, можно даже сказать, геноцида. До тех пор, пока будут в нашей стране бить людей, я буду выходить на мирные демонстрации, чего бы мне это ни стоило».

Чтобы попасть на мирные демонстрации, женщине пришлось ехать из своего агрогородка в Витебск на такси. Затем, по словам Криштопенко, она присоединялась к протестующим и просила незнакомых людей на марше, чтобы те везли ее на инвалидной коляске впереди колонны.

На суде просмотрели милицейские видеозаписи с двух последних воскресных мирных маршей в Витебске. Криштопенко везде себя узнала. «Если вы у меня спросите, кто организатор, "кукловод" этих маршей, я отвечу: это наша совесть», — заявила она.

На вопрос судьи, была ли это ее личная инициатива — находиться впереди колонны, обвиняемая ответила: «Это была моя инициатива. Во-первых, неудобно идти за кем-то — "подрезаются" ноги. А во-вторых, я попросилась вперед, чтобы защитить собой хоть пару ребят на марше, чтобы на них не нападали с дубинками. Хочется верить, что, увидев человека в коляске, милиция не будет так страшно нападать и использовать газ».

Судья Зубеня усмотрел в действиях Валентины Криштопенко нарушение согласно части 1 статьи 23.34 КоАП и признал ее виновной.

Криштопенко с 11 лет страдает ревматоидным артритом, который поражает суставы. «У меня четыре протеза. Я могу и стоять, и ходить, но есть ограничения. Хожу я с осторожностью, не спеша, стараюсь выбирать хорошую, ровную дорогу. Стоять долго тоже не могу — присаживаюсь. На демонстрации в Витебске я была на коляске: там травмоопасно, мало ли кто толкнет. К тому же много и быстро ходить я не могу», — сказала женщина в комментарии БелаПАН.

Она также заявила, что ей не было страшно. «Мне сделали четыре операции, поэтому я уже мало чего боюсь в своей жизни. А вот то, что происходит в нашей стране, — действительно страшно, поэтому я и вышла на мирный протест. Если не могут выйти крепкие мужики — значит выходят женщины. Если не выходят десантники, значит пойду я — инвалид», — добавила Валентина Криштопенко.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Витебского района 16 октября оштрафовал на семь базовых величин (189 рублей) жительницу агрогородка Октябрьская 56-летнюю Валентину Криштопенко, которая имеет...
 
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