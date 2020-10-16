На МКАД-2 преследовали водителя с «ежом» и табельным оружием

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила о происшествии на МКАД-2 пятничным вечером. Сегодня около 18:00 на дороге М-14 экипаж ГАИ преследовал водителя на Renault Clio, который не подчинился требованиям ГАИ об остановке.

Началась погоня. Инспекторы использовали спецсредство «еж» и табельное оружие. Сообщается, что водитель Renault совершил ДТП со служебным и гражданскими автомобилями.













Заблокировать машину нарушителя удалось на трассе Р-40 Боровляны — Логойск. Оказалось, что за рулем был 34-летний житель Минского района. Он был пьян.