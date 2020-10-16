ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества

16.10.2020 20:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру.



В 2018 году по этому делу Саркози уже предъявлялись обвинения в "пассивной коррупции", нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Сам экс-президент Франции в ходе четырехдневного допроса в 2018 года заявлял, что обвинен "без каких-либо вещественных доказательств - на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина".

После повторного предъявления обвинений Саркози снова заявил, что его оклеветали "убийцы и мошенники".

Расследование этого дела началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена и торговца оружием франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму в 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты, сообщает РИА "Новости".

Еще одним посредником, по версии следствия, был Тьерри Гоберт. 31 января 2020 года он был привлечен к уголовной ответственности за "преступную деятельность".

В конце ноября начнется судебный процесс еще по одному делу, по которому тоже проходит Саркози. В этом случае его подозревают в коррупции и незаконной слежке. По версии следователей, при посредничестве адвоката Тьерри Эрзога Саркози пытался получить от судьи Кассационного суда Жильбера Азибера некую конфиденциальную информацию и повлиять на ход судебного разбирательства.

Саркози ранее подозревался и в незаконном получении денег на финансирование избирательной кампании в 2007 году от совладелицы французской фирмы L'Oreal Лилиан Беттанкур. В 2013 году расследование было прекращено из-за нехватки доказательств.

Весной 2021 года Саркози также предстанет перед судом по обвинению, которое относится к его президентской кампании 2012 года. Политику инкриминируют превышение допустимого уровня расходов на предвыборную гонку.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании Ливией его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: Минск восстал. Лукашенко зверствовал, быдлячествовал – пытаясь превратить минчан в колхозанов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика