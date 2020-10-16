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Ответ генералу Курбакову: «Вся страна видела видео с Окрестина, где всего лишь «пресекали насилие»
Источник материала: Партизан
Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Байнет ответил.
Иван Курбаков. Скриншот видео ОНТ
Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Байнет ответил.
В передаче «Ничего личного» на ОНТ начальник ГУВД Мингорисполкома рассказал о том, как пострадали силовики в результате протестных акций. По его словам 45 сотрудников ОМОНа пострадали физически от участников протеста. Всего возбуждено 152 уголовных дела, в том числе по фактам угроз правоохранителям и их родственникам.
— Телесные повреждения разные — начиная от переломов, ушибов и заканчивая сотрясением головного мозга, — перечислил травмы омоновцев генерал Иван Кубраков.
Ведущий программы Марат Марков уточнил, что, по его сведениям, после радикализации протестов есть и «удары заточкой».
— Да, действительно, такие удары есть, но сотрудники находились в защите, поэтому удар заточкой пришелся в… (он не смог продолжить свою мысль).
Кубраков отметил, что многие приходящие на акции говорят, что вышли против насилия:
— Так вот, я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия.
Начальник минской милиции заявил, что, когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств».
Эти заявления вызвали бурную реакцию в Байнете. «Против насилия? Получается, они творят насилие через насилие над собой. Бедные, бедные...» — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.
«Да вся страна видела видео из автозака на Окрестина, где вы всего лишь «пресекали насилие».
А кто-то вспомнил столкновения на прошедшем в понедельник Марше пенсионеров:
«Ну, теперь понятно почему в пенсионеров кидали шумовые гранаты и прыскали газ. Они нападали на беззащитных милиционеров с заточками!»
Другие же удивляются избирательности милиционеров в отношении участников акций:
«Если выход на мирный митинг очень серьезное нарушение, почему ни одного митингующего на митинге за Лукашенко не задержали? Ведь их было много, хоть и не многочисленные. И, судя по фото, там множество одних и тех же лиц, т.е. нарушают многократно. А многие с детьми».
А кто-то и вовсе причину насилия связывает напрямую с присутствием силовиков.
«15-16 августа, когда на улицы Минска вышло больше 200 тысяч, милиции не было ни видно, ни слышно, и потому не было насилия и беспорядков».
«В МВД делают вид, что не понимают причин протеста? Для них люди выходят на улицу исключительно для того, чтобы протестовать и нарушать закон о массовых мероприятиях».
Некоторые также вспомнили последние громкие избиения силовиками в отношении Никиты Домрачева, брата известной биатлонистки, и владельца цветочного магазина Максима Хорошина.
«Поездка сына к маме на велосипеде — это страшное преступление. Поэтому его нужно жёстко пресечь?»
«Какое противоправное действие совершил владелец цветочного магазина? За что он был избит? За то, что цветы дарил женщинам, стоящим в пикетах? Или он просто упал несколько раз, выходя из машины, выполняя требования то ли ваших сотрудников, то ли бандитов?»
«Когда общество изменилось в большинстве своём, невозможно сдержать стремление к правде силовыми методами. Это всегда проигрышный вариант, особенно в отдалённой перспективе. Исключений нет».
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Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Байнет ответил.
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