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Ответ генералу Курбакову: «Вся страна видела видео с Окрестина, где всего лишь «пресекали насилие»

16.10.2020 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Байнет ответил.

Ответ генералу Курбакову: «Вся страна видела видео с Окрестина, где всего лишь «пресекали насилие»
Иван Курбаков. Скриншот видео ОНТ
Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Байнет ответил.

В передаче «Ничего личного» на ОНТ начальник ГУВД Мингорисполкома рассказал о том, как пострадали силовики в результате протестных акций. По его словам 45 сотрудников ОМОНа пострадали физически от участников протеста. Всего возбуждено 152 уголовных дела, в том числе по фактам угроз правоохранителям и их родственникам.

— Телесные повреждения разные — начиная от переломов, ушибов и заканчивая сотрясением головного мозга, — перечислил травмы омоновцев генерал Иван Кубраков.

Ведущий программы Марат Марков уточнил, что, по его сведениям, после радикализации протестов есть и «удары заточкой».

— Да, действительно, такие удары есть, но сотрудники находились в защите, поэтому удар заточкой пришелся в… (он не смог продолжить свою мысль).

Кубраков отметил, что многие приходящие на акции говорят, что вышли против насилия:

— Так вот, я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия.

Начальник минской милиции заявил, что, когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств».

Эти заявления вызвали бурную реакцию в Байнете. «Против насилия? Получается, они творят насилие через насилие над собой. Бедные, бедные...» — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Да вся страна видела видео из автозака на Окрестина, где вы всего лишь «пресекали насилие».

А кто-то вспомнил столкновения на прошедшем в понедельник Марше пенсионеров:

«Ну, теперь понятно почему в пенсионеров кидали шумовые гранаты и прыскали газ. Они нападали на беззащитных милиционеров с заточками!»

Другие же удивляются избирательности милиционеров в отношении участников акций:

«Если выход на мирный митинг очень серьезное нарушение, почему ни одного митингующего на митинге за Лукашенко не задержали? Ведь их было много, хоть и не многочисленные. И, судя по фото, там множество одних и тех же лиц, т.е. нарушают многократно. А многие с детьми».

А кто-то и вовсе причину насилия связывает напрямую с присутствием силовиков.

«15-16 августа, когда на улицы Минска вышло больше 200 тысяч, милиции не было ни видно, ни слышно, и потому не было насилия и беспорядков».

«В МВД делают вид, что не понимают причин протеста? Для них люди выходят на улицу исключительно для того, чтобы протестовать и нарушать закон о массовых мероприятиях».

Некоторые также вспомнили последние громкие избиения силовиками в отношении Никиты Домрачева, брата известной биатлонистки, и владельца цветочного магазина Максима Хорошина.

«Поездка сына к маме на велосипеде — это страшное преступление. Поэтому его нужно жёстко пресечь?»

«Какое противоправное действие совершил владелец цветочного магазина? За что он был избит? За то, что цветы дарил женщинам, стоящим в пикетах? Или он просто упал несколько раз, выходя из машины, выполняя требования то ли ваших сотрудников, то ли бандитов?»

«Когда общество изменилось в большинстве своём, невозможно сдержать стремление к правде силовыми методами. Это всегда проигрышный вариант, особенно в отдалённой перспективе. Исключений нет».
 
Теги: Минск
 
 
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Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Байнет ответил.
 
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