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Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Бокун после 25 суток не вышел на свободу - добавили еще 15

16.10.2020 20:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сопредседателю стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун 16 октября должен был выйти на свободу после 25-ти суток административного ареста. Однако, как сообщает стачком, их лидер получил еще 15 суток.


Фото: vk/saligorskorg

Анатолия Бокуна осудили на 25 суток ареста по двум административным нарушениям в конце сентября. В пятницу, 16 октября, Бокун должен был выйти на свободу, сообщает стачком. Встречать Бокуна в Узду, где его содержали в ИВС, приехали участники стачки, но своего лидера так и не дождались.

Выяснилось, что Бокун находится в Солигорском РОВД. Позже стало известно, что Анатолий Бокун получил еще 15 суток — на него составили два протокола по ст. 23.34 (участие в несанкционированной массовой акции) за события 26 и 30 августа.

 
 
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Встречать Бокуна в Узду, где его содержали в ИВС, приехали участники стачки, но своего лидера так и не дождались.
 
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