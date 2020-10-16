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На МКАД-2 пьяный на Renault во время погони таранил автомобили: инспекторы использовали «еж» и оружие

16.10.2020 20:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ использовали «еж» и табельное оружие для остановки автомобиля в Минской области, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Инцидент произошел 16 октября, около 18.00, на трассе М14 (МКАД-2). Здесь водитель Renault не остановился по требованию инспекторов. Началась погоня.

Во время преследования водитель Renault подвергал опасности участников дорожного движения, врезался в служебный и гражданские автомобили, поэтому инспекторы приняли решение использовать для остановки иномарки спецсредство «ёж» и табельное оружие.


В итоге милиционеры заблокировали машину на трассе Р40 Боровляны — Логойск. Выяснилось, что за рулем Renault находился 34-летний житель Минского района. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.


Пассажира Renault с травмами доставили в больницу.

 
 
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