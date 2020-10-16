Канопацкая назвала Тихановскую прокремлевской марионеткой

Бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила, что на прошедших президентских выборах была единственной, кто не принимал участие в «прокремлевской игре».





Как сказала политик в интервью «Радыё Свабода» , она сожалеет о том, что нынешние протесты «не носят белорусский националистический характер».

Свое неучастие в политической жизни страны после 9 августа Канопацкая объяснила тем, что вынуждена работать, чтобы у нее была такая возможность позже.