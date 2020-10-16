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Канопацкая назвала Тихановскую прокремлевской марионеткой

16.10.2020 21:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила, что на прошедших президентских выборах была единственной, кто не принимал участие в «прокремлевской игре».

Канопацкая назвала Тихановскую прокремлевской марионеткой

Как сказала политик в интервью «Радыё Свабода», она сожалеет о том, что нынешние протесты «не носят белорусский националистический характер».

Свое неучастие в политической жизни страны после 9 августа Канопацкая объяснила тем, что вынуждена работать, чтобы у нее была такая возможность позже.

 
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Бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила, что на прошедших президентских выборах была единственной, кто не принимал участие в...
 
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