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Канопацкая назвала Тихановскую прокремлевской марионеткой
Источник материала: Навiны
Бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила, что на прошедших президентских выборах была единственной, кто не принимал участие в «прокремлевской игре».
Как сказала политик в интервью
Свое неучастие в политической жизни страны после 9 августа Канопацкая объяснила тем, что вынуждена работать, чтобы у нее была такая возможность позже.
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Бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила, что на прошедших президентских выборах была единственной, кто не принимал участие в...
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