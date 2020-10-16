Советник Тихановской: Решение об ультиматуме властям было принято, чтобы в том числе не допустить агрессии со стороны протестующих

Решение об ультиматуме, который 13 октября выдвинула властям экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, было принято в том числе для того, чтобы не допустить агрессии со стороны протестующих, заявил на онлайн-пресс-конференции 16 октября старший политический советник Тихановской, член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский.



Александр Добровольский. Фото: belgazeta.by

«Это решение было коллективным и взвешенным, — отметил он. — Его нужно было принимать быстро по целому ряду обстоятельств, поэтому не со всеми оно было согласовано заранее. Но после была проведена сессия с участием очень многих инициатив, политических субъектов, которые обсудили, как это реализовывать, и договорились действовать совместно, синхронизируя свои планы».

«Сейчас есть общий план. Так что последствия этого ультиматума мы увидим 26 октября. Возможно, некоторые удивятся, какие это последствия. Но мы понимаем, что все-таки общество уступать не собирается. Есть проблемы с организацией забастовки, которая объявлена, тем не менее эта работа идет, и забастовки на ряде предприятий будут точно, к 25 или 26 октября мы будем знать лучше», — сказал Добровольский.

По его словам, когда команда Тихановской узнала о встрече Александра Лукашенко с политзаключенными, о том, что силовики «начали бить женщин, пенсионеров, использовать светошумовые гранаты, резиновые пули», стало понятно, что «если не предпринять какие-то меры, то в ближайшее время прорвется агрессия со стороны протестующих, и это может привести к волне взаимного насилия». «А это не только опасно для людей, общества, но и заложит в код формирующейся нации механизмы, что допустимо насилие для достижения каких-то целей. Это была одна из причин, почему было принято такое решение», — пояснил политсоветник экс-кандидата в президенты.

«Мы предприняли такой шаг для того, чтобы дать возможность людям подождать немножко психологически с насилием. Мы призываем никогда на это не идти, потому что это выгодно только тем, кто вооружен, и это невыгодно тем, кто протестует. Потому что не только они сами потеряют веру в то, что они на доброй стороне, но и очень многие наблюдатели тогда иначе будут относиться», — заявил Добровольский.

Эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич считает, что «время поджимает и Лукашенко, и протестующих». Он не исключает, что Москва могла выставить Лукашенко «определенный временной отрезок, в течение которого он должен каким-то образом урегулировать ситуацию в стране, попытаться сбить протесты, причем не устраивая тут кровавую баню». «Возможно, поэтому Лукашенко торопится, и тот визит в СИЗО тоже вызван тем, что время поджимает», — пояснил он.

У протестов, по мнению эксперта, также «есть определенный лимит», они со временем «идут на спад», поскольку «нельзя долго поддерживать общество в мобилизационном, революционном, политизированном, возбужденном состоянии». «Вопрос только в том, насколько этот лимит в Беларуси большой, этого пока никто не знает», — отметил Карбалевич.