Анатолий Бокун после 25 суток не вышел на свободу — добавили еще 15

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пишет finance.tut.by Анатолия Бокуна осудили на 25 суток ареста по двум административным нарушениям в конце сентября. В пятницу, 16 октября, Бокун должен был выйти на свободу, сообщает стачком. Встречать Бокуна в Узду, где его содержали в ИВС, приехали участники стачки, но своего лидера так и не дождались,finance.tut.by

Выяснилось, что Бокун находится в Солигорском РОВД. Позже стало известно, что Анатолий Бокун получил еще 15 суток — на него составили два протокола по ст. 23.34 (Участие в несанкционированной массовой акции) за события 26 и 30 августа.



