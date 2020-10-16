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Голосовой помощник Google научился распознавать песни по напеванию и свисту

16.10.2020 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голосовой помощник Google Assistant для смартфонов на Android и iOS научился распознавать песни по напетому пользователем мотиву или по свисту, тогда как ранее для распознавания ассистенту требовалась запись песни


 Как сообщается в блоге Google новая функция должна помочь тем, кто хочет узнать название застрявшей в голове мелодии.

Как поясняет N+1, используемые многими компаниями алгоритмы для распознавания песен по аудиозаписи анализируют пики на спектрограмме записи, преобразуют данные в акустический отпечаток и сравнивают его с базой данных. Распознавание песни по насвистыванию или напетому фрагменту представляет более сложную задачу из-за искажений по сравнению с оригинальной записью.

В ходе работы над новой функцией в Google обучили нейросети на записях насвистывания и напевания людьми различных песен со словами или без. В результате помощник научился сервис сопоставлять такие записи с песнями из той же базы, пишет newsru.com

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо установить на смартфон последнюю версию Google Assistant, а затем спросить помощника, какая песня сейчас играет или нажать на кнопку "Найти песню". После анализа приложение выдаст три песни на выбор с указанием вероятности соответствия для каждой. В некоторых случая также будут доступны дополнительные результаты.

Пока что новая функция доступна только на английском языке в версии Google Assistant для iOS и более чем на 20 языках, включая русский в приложении для Android. В Google обещают в скором времени расширить список поддерживаемых языков.
 
 
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Голосовой помощник Google Assistant для смартфонов на Android и iOS научился распознавать песни по напетому пользователем мотиву или по свисту, тогда как ранее для...
 
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