Репетиция первенства Европы: в Минске завершился международный турнир по боксу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершился международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника. В республике это настоящая легенда. За поединками будущих звезд бокса наблюдала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В этом году боксерскому турниру добавили красоты. Впервые в соревнованиях участвуют девушки. Для Ирины Виноградовой победа на этих соревнованиях – важный шаг на пути к главным стартам сезона.

«Хочется, чтобы дальше женский бокс развивался. Больше соперников хочется, конкуренции. Это классно, что сейчас девушки выступают», – отметила победительница турнира из Беларуси Ирина Виноградова.

В Минск приехали боксеры из пяти стран. На ринге – спортсмены из России, Грузии, Узбекистана, Франции и Китая. Для многих это первые соревнования после затянувшейся паузы.

«Было волнение. Но когда часто боксируешь, привыкаешь к этому. На бои выходишь уже как на тренировке. А здесь из-за того, что семь месяцев не боксировали, волнение было», – поделился победитель турнира из России Евгений Жоров.

Тренеры рассматривают этот турнир как генеральную репетицию предстоящего первенства Европы. До него остается всего месяц. А некоторые команды дали возможность проявить себя ближайшему резерву.

«Была мысль привезти только первый состав. Но попросили, потому что у нас нигде не боксируют ребята. А возможен такой расклад, что второй может стать первым, чтобы была конкуренция», – отметил старший тренер юниорской сборной России Виктор Супрун.

Турнир имени Владимира Ботвинника – это еще и время для переговоров и встреч. Белорусская федерация бокса подписала соглашение о сотрудничестве с Россией и Узбекистаном. Теперь вместе будут готовить чемпионов.

«Это будут общие сборы. Это будет взаимообмен спортсменами в рамках международных турниров. Мы будем приезжать к ним, они будут приезжать к нам. Будем совместно вести эту работу», – рассказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

На турнире разыграли 14 комплектов наград. Первое общекомандное место заняла сборная России. Хозяева ринга – боксеры из Беларуси стали вторыми.