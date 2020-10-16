«Газпром» не считает урегулированной ситуацию с оплатой газа Беларусью

«Газпром трансгаз Беларусь» сообщил о получении от газоснабжающих организаций «Белтопгаз» и «Нафтан» денежных средств в размере, «равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле—сентябре 2020 года (ГПО "Белтопгаз") и в мае—сентябре 2020 года (ОАО "Нафтан")», но не считает ситуацию урегулированной.





«В нарушение договоров на поставку природного газа акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль—сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями ГПО "Белтопгаз" не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март—сентябрь и акты сверки расчетов за февраль—сентябрь 2020 года ОАО "Нафтан" не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена», — говорится в сообщении дочернего предприятия «Газпрома».

«Газпром трансгаз Беларусь» «не считает ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени».

Суммы перечисленных средств и размер непогашенной пени не называются.

Весной 2020 года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего возник спор между двумя странами. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов. 16 октября Евразийский банк развития (ЕАБР), являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил о перечислении Беларуси кредита из средств фонда на 500 млн долларов США. Министр финансов России Антон Силуанов в сентябре заявил, что кредит ЕФСР позволит Беларуси погасить долг за газ.