Макс Корж снял клип на Грушевке. В этот раз съемки никто не сорвал

Источник материала: Tut.by

В столичной Грушевке прошли съемки нового клипа белорусского рэпера Макса Коржа. Попасть в ролик популярного исполнителя захотели сотни минчан. За ними наблюдала AFISHA.TUT.BY — наш фоторепортаж о том, как прошли съемки.

Съемки нового клипа Макс Минске">анонсировал у себя в соцсетях в среду. Накануне он пригласил «всех своих, кто в Минске и рядом» приехать 16 октября в 15.30 на одну из парковок в районе Грушевка.

— План действий такой: приезжаем, снимаемся, садимся в метро, разъезжаемся по своим районам. Если все пройдет нормально, еще наснимаем с вами клипов. Ребятки, давайте поаккуратнее, давайте дисциплинированно покажем, что мы можем делать красиво, — написал Корж в день съемок.

Фанатов он попросил одеваться потеплее, и не зря: клип снимали почти пять часов (на улице при этом было около девяти градусов тепла).





До последнего не было известно, на какой трек рэпера будет сниматься клип. Как оказалось, на сингл «Ее виной», который вышел только сегодня утром. Его Макс посвятил своей супруге Татьяне.

Неожиданно для многих съемочная группа начала работу еще в 14.00, за полтора часа до назначенного времени: тогда в одном из грушевских дворов на Дзержинского, где обычно выстраиваются цепи солидарности, собрались десятки фанатов.

Ближе к трем на парковку — основное место сбора — тоже начали подтягиваться люди.









К половине четвертого Корж к ним не доехал, поэтому народ самоорганизовался:

— Можно свой клип снять, — решили фанаты и начали петь треки популярного белоруса.

На площадке парковки собрались не только люди в вещах с логотипом Коржа, но и минчане с бело-красно-белыми лентами. В ожидании рэпера они даже успели покричать: «Жыве Беларусь».

— Где автозаки? — начали в шутку перешептываться в толпе.

— Скоро появятся.

В это время Макс все еще снимал другую сцену в соседнем дворе. Когда фанаты с парковки заметили эту людную локацию, то бросились туда. Но их все равно не пустили и предупредили: Корж в сопровождении большой массовки двигается в сторону парковки. Но не спеша.

Через час после запланированного времени сбора певец был на месте. Он попросил минчан залезть на крыши двух бусиков — одна из них сильно прогнулась, во второй машине перестала закрываться дверь. Сам Корж вместе с режиссером находился на крыше своего пикапа. Включилась музыка, площадку обволок дым, парковка закачалась в такт трека «Ее виной».













На площадку пришла супруга артиста с сыном Назаром. Застали трогательный момент: малыш на руках Татьяны быть не захотел — плакал и звал папу. Тогда Макс взял его на руки и обеспечил сына как минимум одной сценой в новом клипе.









Все это время фанаты вели себя на удивление послушно, обниматься к кумиру не тянулись. Корж назвал их культурными и дисциплинированными, сказал, что гордится ими. Но спокойно выйти на перекур музыканту все равно не удалось : его облепили поклонники, которые вежливо просили сделать с ними фото.









Ориентировочно в семь, когда уже стемнело, съемки завершились. Корж провел колонну фанатов до метро, а там с ними попрощался и попытался сбежать домой: он со своей семьей живет в Грушевке. Но у ребят были другие планы: многие не захотели его отпускать, некоторые даже побежали за ним.

В итоге координаторам съемок все-таки удалось спасти Макса от толпы. Тогда ребята собрались у станции метро и под песню Коржа устроили слэм:

На этом движ не закончился: поклонники дружно спустились в метро, договорились занять один вагон, а потом попытались «разнести» его одноименным треком Коржа. Музыкальный перформанс оценили не все пассажиры: после пары замечаний фанаты решили вместе выйти на «Академии наук» и даже создать общий телеграм-чат. Нам, увы, было с ними не по пути.

Сразу же после съемок Корж поблагодарил своих поклонников в Telegram и поинтересовался, как они добрались домой. «Нормально нашумели», — подытожил рэпер.













Напомним, это уже не первый раз, когда рэпер зовет минчан на съемки. Летом 2017 года Макс Корж снимал на Зыбицкой новый клип, но толпа подростков сорвала съемки. В этот раз толпа была более послушной, а гости в балаклавах массовый сбор фанатов Коржа проигнорировали.

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