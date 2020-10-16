«Змагары достали решительно всех». В эфире БТ вышел агрессивный сюжет про противников Лукашенко

В эфире государственного телеканала «Беларусь 1», финансируемого налогоплательщиками, грубо отозвались о противниках Александра Лукашенко, многократно оскорбляя их.





«Массовость протестов действительно падает, а вот агрессивность возрастает. Участники незаконных акций ступили на опасную дорожку уличного экстремизма. Похоже, активизм полностью превратился в борьбу с собственным народом», — начал ведущий.

В сюжете многократно оскорбляли активистов, называя их «интеллектуально неразвитыми», «змагарьем», «опп-шизой», «белотряпочными», «пушечным мясом недомайдана».

«Как говорится, самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат. И прошло лето бело-красное, наступила осень. Интеллектуально неразвитых заметно поубавилось. Головушки, болезные от фейков, поостыли. В "инстаграмке" тренды сменились. Трудно стало быть змагаром. Вернулись бы вы уже к нормальной жизни, а? Непривычно простым белорусам бояться из-за поджигателей покрышек выходить на улицу. Безопасную жизнь в городе змагары растоптали буквально за сутки. Уличные змагары достали решительно всех. Даже своих западных кураторов. "Кыргызстан вам в помощь, бездари", — презрительно выдают в заграничных каналах убегшие предводители змагарства. Пушечное мясо недомайдана толкают на откровенный криминал — перекрывайте трассы, жгите покрышки и т. д., и т. п. Ну, надо же подлить масла в костер затухающей революции. Все-таки бревен-буратино на улицах пока еще хватает», — сказали в эфире «Беларусь 1».