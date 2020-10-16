Руководитель ОНТ назвал Зенона Пазьняка настоящим патриотом Беларуси

Марат Марков поделился мнением о лидерах протестного движения в пропагандистской программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».



Марат Марков. Скриншот из видео «Беларусь 1»

«В Беларуси, к сожалению, со времен политика Пазьняка реальной оппозиции не было, потому что главная черта оппозиции — это патриотизм. Она имеет альтернативное мнение, но работает на государство. Естественно, ни один политик, призывающий к санкциям или забастовкам, не может являться оппозицией — он враг народа, давайте называть вещи своими именами», — заявил Марат Марков.

Во время передачи упомянули недавнее выступление политолога Юрия Воскресенского на телеканале ОНТ. Он рассказал, что как только был включен в работу по поправкам в Конституцию, то сразу ощутил на себе травлю, а в оппозиционной среде его стали называть предателем.