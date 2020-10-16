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Руководитель ОНТ назвал Зенона Пазьняка настоящим патриотом Беларуси
Источник материала: Навiны
Марат Марков поделился мнением о лидерах протестного движения в пропагандистской программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
«В Беларуси, к сожалению, со времен политика Пазьняка реальной оппозиции не было, потому что главная черта оппозиции — это патриотизм. Она имеет альтернативное мнение, но работает на государство. Естественно, ни один политик, призывающий к санкциям или забастовкам, не может являться оппозицией — он враг народа, давайте называть вещи своими именами», —
Во время передачи упомянули недавнее выступление политолога Юрия Воскресенского на телеканале ОНТ. Он рассказал, что как только был включен в работу по поправкам в Конституцию, то сразу ощутил на себе травлю, а в оппозиционной среде его стали называть предателем.
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Марат Марков поделился мнением о лидерах протестного движения в пропагандистской программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
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