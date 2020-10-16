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Звериная жестокость: брестчанину проломили череп и возбудили против него уголовное дело
Источник материала: Партизан
Марш за свободу прошел в Бресте 20 сентября. Силовики брутально задержали несколько десятков участников мирного протеста, в том числе и Илью Силича.
Фото: Олег ПОЛИЩУК. Источник: https://www.b-g.by/
«Меня задержали, схватили… сначала я лежал в ногах, меня избивали, – рассказывает молодой человек. – Когда омоновцы освободились от людей, которые пытались меня отбить, стали кричать, чтобы я голову наклонил вниз, завели меня в бусик».
Илью отвезли в отдел внутренних дел Брестского райисполкома. После составления протокола парень попал в изолятор временного содержания, там ему стало плохо: его тошнило. И милиционеры видели это.
«Меня не хотели отпускать, но врач или фельдшер скорой помощи сообщил милиционерам, что у меня, наверное, внутреннее кровотечение, перелом ребер – и меня забрали оттуда», – вспоминает Илья.
Илью госпитализировали в Брестскую областную больницу.
Там парень сделал фотографии своей медицинской карточки, побоев и выводов врачей:
«На снимке черепа видно, что у меня сломана кость лица».
В больнице Илью составили длинный список повреждений: ушиб мозга, многочисленные переломы костей лица, перелом челюсти, сломанная кость в основе черепа, многочисленные гематомы, гематома глаза. Сейчас молодой человек вынужден проходить долгий курс лечения: в больнице ему придется провести минимум месяц. Илья говорит, что он не единственный, кто пострадал 20 сентября на мирных акциях протеста в Бресте.
«Всех, кого задержали вместе со мной, избивали в бусике, потом всех избивали, когда привезли в милицию. Со мною рядом у стены поставили задержанных, большинство – это мужчины 40-50 лет. И почти у всех были окровавленные лица», – говорит Илья.
У председателя Отдела информации и связей с общественностью Управления внутренних дел Брестского облисполкома Натальи Сахарчук мы спросили, почему силовики применяли насилие протестующим.
«Я не комментирую работы своих представителей внутренних дел – это раз. Во-вторых, если у наших уважаемых, тех, как вы говорите, кого избили, есть вопросы, то, пожалуйста, для этого нужно обратиться в Следственный комитет, который, в свою очередь, даст оценку действиям представителей органов внутренних дел».
Алексей Лойко из правозащитного центра «Весна» считает, что при разгоне акции в Бресте силовики превысили свои служебные полномочия. В таких случаях нужно обязательно обращаться в правозащитные организации.
«Мы занимаемся документированием жертв, документированием жестокого обращения и проводим международную адвокативную работу по всем подобным случаям», – подчеркнул правозащитник.
На момент подготовки сюжета стало известно, что против Ильи Силича возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 363 «Сопротивление представителю органов внутренних дел».
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Марш за свободу прошел в Бресте 20 сентября. Силовики брутально задержали несколько десятков участников мирного протеста, в том числе и Илью Силича.
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