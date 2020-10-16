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О грибах забудьте. В Гомельской области госнадзор зафиксировал превышение нормы радионуклидов в грибах в 12-17 раз

17.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомельской области в сентябре проверили 978 проб продуктов на содержание цезия-137 и стронция-90. Исследования проводили подразделения радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии.



720 проб из них — из частного сектора. В 66 случаях было обнаружено превышение радионуклидов. В основном опасными для употребления оказались грибы — 64 пробы. Также специалисты забраковали одну пробу лесных ягод и одну пробу мяса диких животных. При этом в некоторых случаях радионуклидов в продуктах оказалось в 17 раз больше нормы, пишет gp.by .

Нарушение норм зарегистрированы в Кормянском, Хойникском, Наровлянском, Ветковском, Добрушском, Лельчицком, Речицком и Рогачевском районах.

В 258 пробах, взятых из государственного сектора, превышения радионуклидов обнаружено не было, пишет gomel.today
 
 
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В Гомельской области в сентябре проверили 978 проб продуктов на содержание цезия-137 и стронция-90. Исследования проводили подразделения радиационного контроля...
 
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