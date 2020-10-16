Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Автомобильное движение в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе может быть затруднено с 20 октября, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Как рассказали в ГТК, с этой даты на территории польского ПП "Бобровники" будут вестись дорожные работы.

"В связи с чем движение транспорта в обоих направлениях – как на въезд, так и на выезд – может быть затруднено", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что перевозчикам, которые с указанного дня собираются пересечь границу в "Берестовице", нужно учитывать данную информацию.