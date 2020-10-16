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Движение в пункте пропуска "Берестовица" может быть затруднено с 20 октября

17.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Автомобильное движение в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе может быть затруднено с 20 октября, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Как рассказали в ГТК, с этой даты на территории польского ПП "Бобровники" будут вестись дорожные работы.

"В связи с чем движение транспорта в обоих направлениях – как на въезд, так и на выезд – может быть затруднено", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что перевозчикам, которые с указанного дня собираются пересечь границу в "Берестовице", нужно учитывать данную информацию.

 
Теги: Минск
 
 
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С этой даты на территории сопредельного польского пункта пропуска "Бобровники" будут вестись дорожные работы.
 
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