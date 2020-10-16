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Легкомоторный самолет упал на парковку в США – видео
17.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел накануне днем, за штурвалом самолета находился 53-летний мужчина. По словам представителя местной полиции, мотор воздушного судна заглох через некоторое время после взлета, и самолет упал на парковку торгового центра Sunrise Village.
Примечательно, что пилот смог самостоятельно покинуть разбитый самолет и, по заявлениям медиков, получил лишь небольшие ушибы.
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