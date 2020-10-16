Легкомоторный самолет упал на парковку в США – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел накануне днем, за штурвалом самолета находился 53-летний мужчина. По словам представителя местной полиции, мотор воздушного судна заглох через некоторое время после взлета, и самолет упал на парковку торгового центра Sunrise Village.

Примечательно, что пилот смог самостоятельно покинуть разбитый самолет и, по заявлениям медиков, получил лишь небольшие ушибы.