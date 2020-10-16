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Bentley, Ferrari, Lamborghini: гигантская свалка брошенных авто – видео

17.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Для одних - мусор, для других - сокровище. На свалке в Шардже, недалеко от Дубаи, стоят тысячи роскошных автомобилей класса люкс: Bentley, Ferrari, Rolls Royce, Maserati. На площадке есть и дорогие седаны Mercedes и BMW и даже электромобили Tesla.

Одни машины попали сюда после аварий, владельцы-богачи не захотели их чинить. Другие авто были брошены бывшим жителям Эмиратов, которые из-за проблем с финансами покинули страну.

"Некоторые машины привезли сюда с разных точек мира, некоторые машины - из-за банковских проблем, таких как кредиты", - рассказал сотрудник свалки.

Жара и пыль не придают виду машин былого лоска, но все же они продаются. Приобрести авто класса люкс можно, предложив самую высокую цену на аукционе. Американская компания Copart, намерена продать только в Бахрейне порядка трех тысяч пострадавших автомобилей.

 
 
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Тысячи люксовых авто и суперкаров оказались на свалке в пустыне недалеко от Дубая. Почему машины попали на свалку, смотрите на видео.
 
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