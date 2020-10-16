Bentley, Ferrari, Lamborghini: гигантская свалка брошенных авто – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Для одних - мусор, для других - сокровище. На свалке в Шардже, недалеко от Дубаи, стоят тысячи роскошных автомобилей класса люкс: Bentley, Ferrari, Rolls Royce, Maserati. На площадке есть и дорогие седаны Mercedes и BMW и даже электромобили Tesla.

Одни машины попали сюда после аварий, владельцы-богачи не захотели их чинить. Другие авто были брошены бывшим жителям Эмиратов, которые из-за проблем с финансами покинули страну.

"Некоторые машины привезли сюда с разных точек мира, некоторые машины - из-за банковских проблем, таких как кредиты", - рассказал сотрудник свалки.

Жара и пыль не придают виду машин былого лоска, но все же они продаются. Приобрести авто класса люкс можно, предложив самую высокую цену на аукционе. Американская компания Copart, намерена продать только в Бахрейне порядка трех тысяч пострадавших автомобилей.