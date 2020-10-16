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Китай испытал систему массового пуска дронов-камикадзе – видео
17.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Известно, что установка может одновременно запустить 48 беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает издание Business Insider, каждый дрон представляет собой своеобразный барражирующий осколочно-фугасный боеприпас, который может достаточно долго находиться в воздухе, пока оператор выбирает цели для нанесения удара.
Предположительно, такой дрон может провести в небе около двух часов, а его максимальная скорость составляет около 150 км/ч.
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Китайская академия электроники и информационных технологий провела испытания системы массового пуска дронов-камикадзе. Смотрите на видео кадры, снятые на...
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