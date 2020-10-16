Китай испытал систему массового пуска дронов-камикадзе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Известно, что установка может одновременно запустить 48 беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает издание Business Insider, каждый дрон представляет собой своеобразный барражирующий осколочно-фугасный боеприпас, который может достаточно долго находиться в воздухе, пока оператор выбирает цели для нанесения удара.

Предположительно, такой дрон может провести в небе около двух часов, а его максимальная скорость составляет около 150 км/ч.