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Штормпредупреждение объявлено на Гомельщине из-за сильных дождей
17.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Сильные дожди ожидаются в Гомельской области в субботу 17 октября, сообщили в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
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По информации синоптиков, осадки принесет циклон, который сместится на территорию республики с Украины.
"Днем в субботу 17 октября на большей части территории Гомельской области ожидаются сильные дожди", – сказали в Гидромете.
Там также уточнили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
По данным центра, в субботу днем температура воздуха составит от +5 до +10°С, а в ночь на воскресенье местами возможны заморозки до –3°С.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями в южном регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
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