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В Кобрине Audi сбил на нерегулируемом пешеходном переходе школьников

17.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 октября в Кобрине Audi сбил на пешеходном переходе школьников. Об этом сообщил TUT.BY читатель, который стал очевидцем ДТП.


Фото: Kobrincity.by

Вечером 15 октября Audi ехал по улице Дзержинского. Возле ТЦ «Алиса» он сбил школьников, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, с места аварии в больницу скорая забрала трех ребят в возрасте 13 лет. Позже одного из них отпустили домой, а двоих госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает портал Kobrincity со ссылкой на старшего госавтоинспектора ОГАИ Кобринского РОВД Веронику Сидорук.

 
 
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