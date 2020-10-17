В Кобрине Audi сбил на нерегулируемом пешеходном переходе школьников

Источник материала: Tut.by

15 октября в Кобрине Audi сбил на пешеходном переходе школьников. Об этом сообщил TUT.BY читатель, который стал очевидцем ДТП.



Фото: Kobrincity.by

Вечером 15 октября Audi ехал по улице Дзержинского. Возле ТЦ «Алиса» он сбил школьников, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, с места аварии в больницу скорая забрала трех ребят в возрасте 13 лет. Позже одного из них отпустили домой, а двоих госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает портал Kobrincity со ссылкой на старшего госавтоинспектора ОГАИ Кобринского РОВД Веронику Сидорук.