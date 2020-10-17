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В Кобрине Audi сбил на нерегулируемом пешеходном переходе школьников
Источник материала: Tut.by
15 октября в Кобрине Audi сбил на пешеходном переходе школьников. Об этом сообщил TUT.BY читатель, который стал очевидцем ДТП.
Вечером 15 октября Audi ехал по улице Дзержинского. Возле ТЦ «Алиса» он сбил школьников, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, с места аварии в больницу скорая забрала трех ребят в возрасте 13 лет. Позже одного из них отпустили домой, а двоих госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает портал
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Пострадавших доставили в больницу.
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